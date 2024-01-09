ΗΠΑ: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Τέξας - 11 τραυματίες

Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν σημειώθηκε έκρηξη σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης Φορτ Γουόρθ, στην πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Εικόνες από το σημείο εικονίζουν συντρίμμια σε δρόμο σε τουλάχιστον δυο πλευρές του κτιρίου και ομάδες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων MedStar, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι υπόλοιποι έχουν ελαφρά τραύματα.

«Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για ένα σοβαρό συμβάν. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή του κέντρου», ανέφερε η αστυνομία του Φορτ Γουόρθ μέσω X (του πρώην Twitter).

Δεν είναι σαφής η αιτία της έκρηξης σε αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

