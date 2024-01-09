Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα βρέφη

Τουλάχιστον τέσσερα βρέφη έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Δευτέρα σε μαιευτήριο της πόλης Ντιγουανίγια στο νότιο Ιράκ.

Σε ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου αναφέρεται ότι «150 παιδιά και 190 συνοδοί» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μαιευτήριο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που αποδίδεται σε «βραχυκύκλωμα».

Ο ιρακινός υπουργός Υγείας Σάλεχ αλ Χασνάουι είπε σε συνέντευξη Τύπου πως η φωτιά ξεκίνησε από χώρο εναπόθεσης υλικών που είχε δημιουργήσει εταιρεία η οποία είχε αναλάβει εργασίες ανακαίνισης του νοσοκομείου. Οι φλόγες δεν εξαπλώθηκαν μέσα στο νοσοκομείο, διευκρίνισε. Ωστόσο λόγω του καπνού, έχασαν τη ζωή τους τέσσερα βρέφη στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι διέταξε την απόλυση των υπευθύνων για τα μέτρα ασφαλείας στο μαιευτήριο και τη διεξαγωγή έρευνας για τυχόν ευθύνες της εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης.

Στο Ιράκ αναφέρονται συχνά παραβιάσεις πρωτοκόλλων ασφαλείας, ενώ οι υποδομές της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση ύστερα από δεκαετίες συγκρούσεων.

Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, περίπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους εξαιτίας πυρκαγιάς που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα μέσα σε κατάμεστη αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στο βόρειο Ιράκ.

Τον Ιούλιο του 2021, πυρκαγιά στην πτέρυγα Covid ενός νοσοκομείου στο νότιο Ιράκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.