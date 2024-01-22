Διαψεύδεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ο ισχυρισμός των ανταρτών Χούθι της Υεμένης περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον του αμερικανικού φορτηγού πλοίου Ocean Jazz στον Κόλπο του Άντεν.

«Η αναφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών Χούθι περί δήθεν επιτυχούς επίθεσης εναντίον του πλοίου Ocean Jazz είναι απολύτως ψευδής. H NAVCENT διατήρησε επικοινωνία με το Ocean Jazz καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλούς διέλευσής του», υπογραμμίζει το διοικητήριο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Naval Forces Central Command ή NAVCENT).

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, με τον οποίο επικοινώνησε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χαρακτήρισε «ψευδείς» τις πληροφορίες. Για «προπαγάνδα» των Χούθι έκανε λόγο αξιωματούχος του Πενταγώνου στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρία, υπογράμμισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah ότι «τα αντίποινα στις αμερικανοβρετανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτα και ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες επανέλαβαν ότι δεν θα επιτρέπουν σε «πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ» τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα «έως ότου επιτευχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και αρθεί η πολιορκία της» από τον ισραηλινό στρατό.

ΗΠΑ και Βρετανία εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ημέρες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη, επιδιώκοντας να περιορίσουν την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

