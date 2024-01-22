ΗΠΑ: Θανατοποινίτης στο Ανώτατο Δικαστήριο για επανεξέταση της ποινής του

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποδέχθηκε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή ενός θανατοποινίτη, που παραμένει εδώ και 25 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων και η τύχη του οποίου έχει προκαλέσει μια εκστρατεία αλληλεγγύης που εκτείνεται από τον πάπα έως τους αστέρες του Χόλιγουντ.

Το Δικαστήριο ήδη από τον Μάιο αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης του Ρίτσαρντ Γκλόσιπ, ηλικίας 60 ετών, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 18η Μαΐου στην Οκλαχόμα (κεντρικές ΗΠΑ).

Σε μια ασυνήθιστη συνθήκη, ο γενικός εισαγγελέας αυτής της συντηρητικής πολιτείας είχε στηρίξει το αίτημα για αναστολή, αναγνωρίζοντας προβλήματα στη μαρτυρία που είχε συμβάλει στην καταδίκη του.

Ένας από τους δικηγόρους του καταδικασθέντα, ο Τζον Μιλς, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του, υπενθυμίζοντας πως ο πελάτης του «υποστηρίζει την αθωότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του μισού αιώνα που παραμένει στην πτέρυγα των μελλοθάνατων».

«Ο Γκλόσιπ παραλίγο να εκτελεστεί 9 φορές, παρόλο που η κατηγορούσα αρχή γνώριζε απολύτως πως οι αποδείξεις για την καταδίκη του σε θάνατο ήταν ψευδείς», υπογράμμισε.

Ο 60χρονος κρίθηκε ένοχος ότι έδωσε εντολή το 1997 για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη ενός μοτέλ, του οποίου είχε αναλάβει τη διαχείριση, βάσει της άκρως αμφιλεγόμενης μαρτυρίας του Τζάστιν Σνιντ, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος είχε ομολογήσει τη διάπραξη του φόνου.

Οι υποστηρικτές το Ρίτσαρντ Γκλόσιπ καταγγέλλουν το γεγονός ότι η καταδίκη του βασίστηκε στη μοναδική μαρτυρία του Τζάστιν Σνιντ, ο οποίος ομολογώντας την ενοχή του και κατηγορώντας τον ως ηθικό αυτουργό, κατάφερε να αποφύγει τη θανατική καταδίκη.

Ο γενικός εισαγγελέας της Οκλαχόμα Γκέντνερ Ντράμοντ ζήτησε την ακύρωση της καταδίκης του, η οποία, ωστόσο, επιβεβαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό από δικαστήριο τον Απρίλιο του 2023.

Υπέρ του Ρίτσαρντ Γκλόσιπ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή διάσημων προσωπικοτήτων όπως η Σούζαν Σάραντον και ο Μαρκ Ράφαλο ή ακόμα και ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η εκτέλεσή του θεωρούταν επικείμενη, ο εκπρόσωπος του πάπα Φραγκίσκου στις ΗΠΑ είχε γράψει μια επιστολή προς την κυβερνήτρια της Οκλαχόμα, ζητώντας την αναστολή της ποινής, η οποία και τελικά έγινε με μοναδικό κίνητρο τους φόβους σχετικά με ένα προϊόν που θα χρησιμοποιείτο στο κοκτέιλ των ουσιών, το οποίο θα χορηγούταν στη θανατηφόρο ένεση.

Η ιστορία του αποτέλεσε το αντικείμενο μιας σειράς ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο "Killing Richard Glossip".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

