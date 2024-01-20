Λογαριασμός
Υεμένη: Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε έναν πύραυλο των Χούθι που ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί

Ήταν έτοιμος για εκτόξευση, ανέφεραν οι ΗΠΑ

Υεμένη

Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ενός αντιπλοϊκού πυραύλου των Χούθι της Υεμένης που στόχευε τον Κόλπο του Άντεν και ήταν έτοιμος προς εκτόξευση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έκριναν ότι ο πύραυλος συνιστούσε απειλή για τα εμπορικά σκάφη και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή και κατά συνέπεια τον έπληξαν και τον κατέστρεψαν, σε αυτοάμυνα» ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

