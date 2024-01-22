Λογαριασμός
Διευρύνεται η έρευνα για την Κιάρα Φεράνι - Στο στόχαστρο οι δραστηριότητες της διάσημης influencer

Η εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά την πώληση πασχαλινών αυγών για τη στήριξη φιλανθρωπικής εκστρατείας και τη διάθεση μέσω διαδικτύου μιας κούκλας που έμοιαζε ακριβώς στη γνωστή Ιταλίδα ινφλουένσερ

Κιάρα Φεράνι

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, διευρύνεται η εισαγγελική έρευνα που αφορά την επαγγελματική δράση της ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, εκτός από την πώληση του παραδοσιακού γλυκού Παντόρο, η εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά τώρα και άλλες δύο υποθέσεις: την πώληση πασχαλινών αυγών για τη στήριξη φιλανθρωπικής εκστρατείας και τη διάθεση μέσω διαδικτύου μιας κούκλας που έμοιαζε ακριβώς στη γνωστή Ιταλίδα ινφλουένσερ. Οι έρευνες αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη απάτης.

Ο Ιταλικός τύπος προσθέτει ότι θα πρέπει να εξακριβωθεί αν έτυχαν σεβασμού οι δεσμεύσεις της εταιρίας που έχει δημιουργήσει η Φεράνι, και πόσα ακριβώς χρήματα δόθηκαν για τη στήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρία της Κιάρα Φεράνι υπογράμμισε ότι σεβάστηκε όλα όσα είχαν ανακοινωθεί μέσω Instagram, και ότι με τις πωλήσεις της κούκλας Trudi στηρίχθηκε η δράση συνδέσμου που καταπολεμά το μπούλινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

