Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, διευρύνεται η εισαγγελική έρευνα που αφορά την επαγγελματική δράση της ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, εκτός από την πώληση του παραδοσιακού γλυκού Παντόρο, η εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά τώρα και άλλες δύο υποθέσεις: την πώληση πασχαλινών αυγών για τη στήριξη φιλανθρωπικής εκστρατείας και τη διάθεση μέσω διαδικτύου μιας κούκλας που έμοιαζε ακριβώς στη γνωστή Ιταλίδα ινφλουένσερ. Οι έρευνες αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη απάτης.

Ο Ιταλικός τύπος προσθέτει ότι θα πρέπει να εξακριβωθεί αν έτυχαν σεβασμού οι δεσμεύσεις της εταιρίας που έχει δημιουργήσει η Φεράνι, και πόσα ακριβώς χρήματα δόθηκαν για τη στήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρία της Κιάρα Φεράνι υπογράμμισε ότι σεβάστηκε όλα όσα είχαν ανακοινωθεί μέσω Instagram, και ότι με τις πωλήσεις της κούκλας Trudi στηρίχθηκε η δράση συνδέσμου που καταπολεμά το μπούλινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

