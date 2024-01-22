Πάνω από 26 δισεκατομμύρια προσωπικά αρχεία έχουν διαρρεύσει από διάφορους ιστότοπους, όπως το Twitter, το Dropbox και το Linkedin σε μια από τις μεγαλύτερες διαρροές προσωπικών δεδομένων.

Η συγκεκριμένη διαρροή ονομάζεται «Μητέρα όλων των παραβιάσεων» και όπως προειδοποιούν οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας η παραβίαση αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι διαρροών στον κυβερνοχώρο.

Ο Bob Dyachenko, ιδιοκτήτης του SecurityDiscovery.com και ερευνητές από το Cybernews ανακάλυψαν την παραβίαση δεδομένων σε μια μη ασφαλή ιστοσελίδα. Το ποιος κρύβεται πίσω από την τεράστια αυτή παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πιθανότατα να μην εντοπιστεί ποτέ, ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα κακόβουλο λογισμικό ή μια υπηρεσία που λειτουργεί με μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Από τα 12 terabyte εγγραφών που παραβιάστηκαν, οι ερευνητές σημειώνουν ότι ορισμένα είναι σχεδόν σίγουρα διπλά. Ωστόσο, η παραβίαση δεδομένων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητική λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί.

Για να δείτε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο διαρροής δεδομένων του Cybernews. Απλώς πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στη γραμμή αναζήτησης και κάντε κλικ στο «έλεγχος τώρα» για να δείτε εάν έχουν διαρρεύσει αυτές οι πληροφορίες λογαριασμού.

Η Cybernews λέει ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται για την ενημέρωση του εργαλείου της για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ελέγξει για τα τωρινά δεδομένα που έχουν διαρρεύσει.

Πηγή: skai.gr

