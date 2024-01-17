Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν ξανά την Τετάρτη τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση (Ειδικά Καταγεγραμμένη Παγκόσμια Τρομοκρατική οντότητα - SDGT), μετά το μπαράζ επιθέσεών τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον υπόσχεται στους φιλοϊρανούς σιίτες αντάρτες ότι θα επανεξετάσει «άμεσα» τον χαρακτηρισμό, αν σταματήσουν τις επιθέσεις.



Σε δήλωσή του, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε ότι «τους τελευταίους μήνες, μαχητές Χούθι με έδρα την Υεμένη έχουν εμπλακεί σε άνευ προηγουμένου επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και διεθνών θαλάσσιων σκαφών που επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι επιθέσεις είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας. Έχουν θέσει σε κίνδυνο το προσωπικό των ΗΠΑ, τους πολιτικούς ναυτικούς και τους εταίρους μας, έχουν θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο και έχουν απειλήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

»Σήμερα, ως απάντηση σε αυτές τις συνεχιζόμενες απειλές και επιθέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τον χαρακτηρισμό. Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους Χούθι, τον περαιτέρω περιορισμό της πρόσβασής τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ανάληψη ευθύνης για τις ενέργειές τους.»Η απόφαση απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να παγώσουν τα κεφάλαια των Χούθι και τα μέλη τους θα αποκλειστούν από τη χώρα».Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drone σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αντάρτες της Υεμένης έχουν διαμηνύσει ότι όλα τα εμπορεία πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, ή με τους συμμάχους, του θα «γίνουν νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις».από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζει. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε επικαλεστεί τότε τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στην Υεμένη ως τον λόγο για την απόφαση.

