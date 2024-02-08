Υεμένη: Οι Χούτι κάνουν λόγο για νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία βομβάρδισαν εκ νέου θέσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), ανέφερε χθες Τετάρτη πρακτορείο ειδήσεων προσκείμενο στο ένοπλο σιιτικό κίνημα.

Ουάσιγκτον και Λονδίνο δεν έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση ως αυτό το στάδιο.

Τα πλήγματα έγιναν στην περιοχή Ρας Ίσα, στην πόλη Σουλέιφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, ενώ εργαζόμενος σε διυλιστήριο εκεί, ο Αλάα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσε τουλάχιστον δυο εκρήξεις.

Από τον Νοέμβριο, οι αντάρτες Χούθι βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνάει περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Αντιδρώντας, η Ουάσιγκτον —που ενέταξε πρόσφατα ξανά τους Χούθι σε μαύρη λίστα «τρομοκρατικών» οργανώσεων— συγκρότησε τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο συνασπισμός αυτός δεν έχει πάντως μπορέσει να σταματήσει τις επιθέσεις, παρότι οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων, εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών από τα μέσα Ιανουαρίου.

Ο αντίκτυπος της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή είναι βαρύς για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκαν κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη (31η Ιανουαρίου) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

