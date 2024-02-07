Ο Νετανιάχου επιδιώκει περιφερειακή σύγκρουση, λέει εκπρόσωπος της Χαμάς

Σχολιάζοντας την απόρριψη από το Ισραήλ του σχεδίου εκεχειρίας που πρότεινε η Χαμάς, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος υποστήριξε ότι είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Νεντανιάχου να επιδιώξει τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Σάμι Αμπού Ζίχρι είπε μεταξύ άλλων στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «μια μορφή πολιτικού λεονταρισμού, που καταδεικνύει την πρόθεσή του να επιδιώξει τη σύγκρουση στην περιοχή».

Το κίνημα (της Χαμάς) είναι έτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα, συμπλήρωσε.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στο Κάιρο για συνομιλίες με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας, επιβεβαίωσε σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν – κορυφαίο στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος – σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.