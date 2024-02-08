Ισημερινός: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν κυρώσεις στη συμμορία Λος Τσονέρος και στον αρχηγό της

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος «διαβόητης» συμμορίας που επιδίδεται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό, τη Λος Τσονέρος, και προσωπικά στον αρχηγό της και δημόσιο κίνδυνο υπ’ αριθμόν 1 στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τον Χοσέ Αδόλφο Μασίας, γνωστό επίσως ως «Φίτο», που απέδρασε από φυλακή υψίστης ασφαλείας την 7η Ιανουαρίου, πυροδοτώντας κρίση.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται έπειτα από «την απότομη αύξηση της βίας στον Ισημερινό που αποδίδεται στις ενέργειες της Λος Τσονέρος και άλλων συμμοριών διακινητών ναρκωτικών στη χώρα», διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Την απόδραση του «Φίτο» ακολούθησαν οι απαγωγές 200 και πλέον αστυνομικών και μελών του προσωπικού ασφαλείας σωφρονιστικών καταστημάτων, εκρήξεις, δολοφονίες, ως και η εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση.

Το κύμα βίας άνευ προηγουμένου ώθησε τον πρόεδρο του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταρχήν για 60 ημέρες.

«Συμμορίες διακινητών ναρκωτικών όπως η Λος Τσονέρος, πολλές από τις οποίες έχουν σχέσεις με ισχυρά καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, απειλούν τη ζωή και το βιος κοινοτήτων στον Ισημερινό και σε όλη την περιοχή», σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη συλλογή πληροφοριών για οικονομικά ζητήματα Μπράιαν Νέλσον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Η συμμορία Λος Τσονέρος θεωρείται πως συγκαταλέγεται στις πιο αιμοδιψείς στον Ισημερινό, επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως «ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό από τα χρόνια του 1990 και συγκαταλέγεται στους κυριότερους κινητήρες της κλιμάκωσης της βίας που πλήττει τον Ισημερινό από το 2020».

Ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας είναι «ιδρυτικό μέλος» της και ο «μοναδικός ηγέτης» της από το 2020. Καταδικάστηκε το 2011 να εκτίσει 34 χρόνια κάθειρξης, ωστόσο στη φυλακή είχε «πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και στο διαδίκτυο, κάτι που του επέτρεψε να συνεχίσει να διευθύνει τις δραστηριότητες της Λος Τσονέρος», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Δυο μέρες μετά την απόδρασή του, ένοπλοι εισέβαλαν στο πλατό δημόσιου τηλεοπτικού σταθμού, την 9η Ιανουαρίου.

Εισαγγελέας ειδικευμένος σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος δολοφονήθηκε υπό το φως της ημέρας τη 17η Ιανουαρίου.

Τα μέλη 22 συμμοριών που δρουν στη χώρα χαρακτηρίζονται πλέον «τρομοκράτες» και θεμιτοί στρατιωτικοί από τις αρχές, που ανέπτυξαν τις ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις προβλέπουν το πάγωμα τυχόν πόρων της συμμορίας ή μελών της στις ΗΠΑ, καθώς και την απαγόρευση οποιασδήποτε δοσοληψίας Αμερικανών μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

