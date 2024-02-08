Ο Μπλίνκεν επιμένει πως υπάρχουν περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επέμεινε απόψε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επισημαίνοντας ορισμένες αξιώσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στην απάντηση της Χαμάς, ο Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι αφήνει «περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας» και ότι «θα εργαστούμε ακατάπαυστα προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το σημείο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε επίσης πως η προστασία των αμάχων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι έδωσε εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να προετοιμάσει επιχείρηση στη Ράφα – όπου συνωστίζονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι – υιοθετώντας αδιάλλακτη στάση και εκτιμώντας ότι η τελική νίκη επί της Χαμάς είναι «θέμα μηνών».

Σε συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Μπλίνκεν ανέφερε ότι επισήμανε την ανησυχία της Ουάσινγκτον για «ενέργειες και δηλώσεις» που πυροδοτούν εντάσεις και υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.