Οι IDF διαψεύδουν τους Χούθι: Τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διέψευσε τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα δύο πλοία στα οποία επιτέθηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ισραηλινών συμφερόντων.

«Σήμερα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι σε δύο εμπορικά πλοία που δεν έχουν σχέση με το Κράτος του Ισραήλ. Ένα πλοίο υπέστη σημαντικές ζημιές και εκπέμπει σήμα κινδύνου με κίνδυνο βύθισης και ένα άλλο πλοίο υπέστη μικρές ζημιές. Αυτό είναι ένα αρνητικό υπονομευτικό γεγονός από τους Χούθι, με ρουκέτες, πληροφορίες και ιρανικές δυνατότητες. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ένα περιφερειακό πρόβλημα. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας γίνεται επικίνδυνη στον κόσμο» ανέφερε ο ισραηλινός αξιωματούχος των IDF.

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, και πολλά εμπορικά πλοία, δέχθηκαν επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε την Κυριακή το Πεντάγωνο.



Πηγή: skai.gr

