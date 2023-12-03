Μακελειό στις ΗΠΑ. Ένας άνδρας σκότωσε τέσσερα από τα μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στο προάστιο Far Rockaway της Νέας Υόρκης και μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς προτού τον σκοτώσουν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση στο 911 (το αμερικανικό 100) από μια έφηβη που ανέφερε πανικόβλητη ότι ο ξάδερφός της «σκότωνε τα μέλη της οικογένειάς της σε μια πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του τμήματος του NYPD (αστυνομία Νέας Υόρκης), Τζέφρι Μάντρεϊ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

When the government covers up real statistics about crime and who’s committing crime, remember, this happens often! NYC is out of control. https://t.co/fqhriwTgt6 — Dr. Goodnight (@DrGoodnightt) December 3, 2023

Όταν οι αστυνομικοί που απάντησαν στην κλήση έφτασαν στην περιοχή, ένας αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριά στο πρόσωπο από τον ύποπτο, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει από το σπίτι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριά στο λαιμό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον ύποπτο, σκοτώνοντάς τον, σύμφωνα με το NYPD.

At least 5 dead, 2 cops injured in NYC stabbing — teen claimed cousin ‘was killing her family’ in frantic call. https://t.co/d8ufrExEQg — CJ4America2 (@GrammyC4Zone2) December 3, 2023

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι ένα μικρό παιδί είχε πεθάνει από τα τραύματά του ακριβώς έξω από το σπίτι. Στη συνέχεια, άλλα τρία θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι. Και τα τέσσερα πιστεύεται ότι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου, πρόσθεσε η αστυνομία.



Ο ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως ο 39χρονος Κόρτνεϊ Γκόρντον, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

At least 5 dead, 2 cops injured in NYC stabbing https://t.co/UYt1vtRAq9 pic.twitter.com/vhyA4vWUfW — End Time Headlines (@EndTimeHeadline) December 3, 2023

Πηγή: skai.gr

