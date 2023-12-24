Σε συναγερμό βρίσκονται οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενόψει πιθανών τρομοκρατικών χτυπημάτων σε χριστιανικούς ναούς.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, ισλαμιστική οργάνωση θέλει να διαπράξει πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανότατα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι στόχοι ενδέχεται να είναι ναοί στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη.

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε εχθές ελέγχους στον καθεδρικό ναό της Κολονίας, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, έπειτα από πληροφορίες για πιθανό χτύπημα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Μολονότι η πληροφορία αφορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα φροντίσουμε για την ασφάλεια των επισκεπτών του καθεδρικού ναού, ενόψει των Χριστουγέννων», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας.

Την Κυριακή, «όλοι οι επισκέπτες θα ελεγχθούν προτού μπουν στον χώρο λατρείας» διευκρίνισε η αστυνομία, συστήνοντας στους πιστούς να φτάσουν νωρίς και να μην έχουν μαζί τους τσάντες.

Στην ανατολική Γαλλία, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό τρομοκρατικής απόπειρας. Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε σύσταση στις αστυνομικές αρχές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις διαδηλώσεις και κτήρια θρησκευτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Πηγή: skai.gr

