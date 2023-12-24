Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν 4 drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε τέσσερα drones τα οποία πέταγαν προς την κατεύθυνσή του στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας και τα οποία εκτοξεύθηκαν από περιοχές ελεγχόμενες από τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη χθες Σάββατο, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ακόμη, οι Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων, που δεν πέτυχαν τους στόχους τους, κι έστειλαν τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήξουν δυο δεξαμενόπλοια, πετυχαίνοντας το ένα χωρίς θύματα. Αυτές ήταν «η 14η και η 15η επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων» που εξαπολύθηκαν από τους Χούθι «από τη 17η Οκτωβρίου», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν κι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες λένε πως εξαπολύουν τις επιθέσεις αυτές εναντίον εμπορικών πλοίων που «συνδέονται» κατ’ αυτούς με το Ισραήλ ή κινούνται προς ισραηλινούς λιμένες προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστεί η επιχείρηση που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός για να «εξαλείψει» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Η ναυτική συνιστώσα της CENTCOM ανταποκρίθηκε σε εκκλήσεις δυο εμπορικών πλοίων που υπέστησαν επιθέσεις για βοήθεια. Το νορβηγικό χημικό δεξαμενόπλοιο Blaamanen ανέφερε ότι drone των Χούθι αστόχησε παρά λίγο. Το δεξαμενόπλοιο Saibaba, ιδιοκτησίας ναυτιλιακής της Γκαμπόν, υπό σημαία Ινδίας, χτυπήθηκε από drone μιας κατεύθυνσης, χωρίς να τραυματιστεί κάποιο μέλος του πληρώματος.

Ενώ το αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ USS Laboon (DDG 58) κατέρριψε 4 drones από τις 15:00 ως τις 20:00 (ώρες Σανάα), χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Τη Δευτέρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την «Επιχείρηση Φύλακας της Ευημερίας» (Operation Prosperity Guardian), με σκοπό να αυξηθεί η διεθνής στρατιωτική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι. Κατά το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, στον συνασπισμό που σχηματίστηκε συμφώνησαν να ενταχθούν 20 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

