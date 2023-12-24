Διακόσιοι και πλέον Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην απόφασή του με την οποία κάλεσε να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται στον παλαιστινιακό θύλακο, απέφυγε να καλέσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το τελευταίο ανακοίνωσε πως εντοπίστηκαν τα πτώματα δεκάδων αμάχων, ορισμένοι από τους οποίους «εκτελέστηκαν», κατά τη διάρκεια ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην Τζαμπάλια.

Ο ισραηλινός στρατός, ο Τσαχάλ, ανακοίνωσε από την πλευρά του τον θάνατο δεκατριών στρατιωτικών του, τεσσάρων προχθές Παρασκευή και οκτώ χθες Σάββατο, σε μάχες με τη Χαμάς στη Γάζα, εξέλιξη που αυξάνει σε 154 τον αριθμό των ισραηλινών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις την 27η Οκτωβρίου. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον επίσημο απολογισμό.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μελών του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με περίπου 1.140 νεκρούς, την πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948, την 7η Οκτωβρίου. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο 129, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 20.258 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ανάμεσά τους είναι 201 άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες σε διάφορες τοποθεσίες του μικρού θυλάκου με μεγάλο υπερπληθυσμό που πολιορκεί ο ισραηλινός στρατός. Αεροπορικός βομβαρδισμός στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου που κυβερνά η Χαμάς από το 2007, στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

«Εκτελέσεις»

Στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου ο Τσαχάλ διεμήνυσε πως θα κλιμάκωνε τις επιχειρήσεις του αυτή την εβδομάδα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν να μεταφέρονται πτώματα και τραυματίες στο νοσοκομείο Νάσερ.

Χθες, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ Κίντρα κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως διέπραξαν «φρικτές σφαγές» στην Τζαμπάλια και στην Ταλ αζ Ζαατάρ, ότι «εκτέλεσαν δεκάδες πολίτες στους δρόμους».

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν απάντησε συγκεκριμένα στις κατηγορίες για εκτελέσεις αμάχων. Διαβεβαίωσε πάντως πως τα πλήγματά του «εναντίον στρατιωτικών στόχων» συμμορφώνονται προς «τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του, ανακοίνωσε πως σκότωσε «οπλισμένους τρομοκράτες» στην πόλη της Γάζας και κατέστρεψε «κτίρια που χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Ανέφερε επίσης ότι βομβαρδισμός στη Ράφα προχθές Παρασκευή, που σκότωσε τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους μικρό κορίτσι, σύμφωνα με τη Χαμάς, είχε στόχο αξιωματούχο του παλαιστινιακού κινήματος αρμόδιο για τον εφοδιασμό με όπλα.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν χθες τηλεφωνικά. Ο αμερικανός πρόεδρος «υπογράμμισε την κρίσιμη ανάγκη να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στον Λευκό Οίκο. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός «ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του», ανακοίνωσε το γραφείο του μέσω X (του πρώην Twitter).

Διαδηλώσεις εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού

Έπειτα από πολυήμερες, κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εντέλει υιοθέτησε προχθές Παρασκευή απόφαση που καλεί να υπάρξει «άμεση» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα» στον πληθυσμό του θυλάκου, που απειλείται κατά μεγάλο μέρος να υποστεί λιμό, σύμφωνα με υπηρεσίες του διεθνούς οργανισμού.

Η απόφαση δεν απαίτησε να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός», κάτι που απέρριπταν το Ισραήλ και ο βασικός σύμμαχός του, οι ΗΠΑ. Παρότρυνε να «δημιουργηθούν οι συνθήκες για διαρκή παύση των εχθροπραξιών».

Η βοήθεια, η είσοδος της οποίας στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχεται από το Ισραήλ, φθάνει με το σταγονόμετρο μέσω Αιγύπτου και του ισραηλινού φυλακίου Κερέμ Σαλόμ. Αλλά η ποσότητά της κάθε άλλο παρά επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των 2,2 εκατ. κατοίκων του μικρού θυλάκου 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε τα «τεράστια εμπόδια» για τη διανομή βοήθειας που οφείλονται όπως το βλέπει στον τρόπο που το Ισραήλ διεξάγει επιχειρήσεις. Κατά την άποψή του, μόνο αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός μπορεί να διανεμηθεί αποτελεσματικά ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι μεσολαβητές, η Αίγυπτος και το Κατάρ, προσπαθούν να επιτύχουν συμβιβασμό που θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Η ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.

Όμως τα μέρη παραμένουν αδιάλλακτα.

Η Χαμάς απαιτεί να σταματήσουν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τους ομήρους.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει πως είναι ανοικτή στην ιδέα να κηρυχθεί νέα ανακωχή, αλλά αποκλείει κάθε κατάπαυση του πυρός προτού επιτύχει τον διακηρυγμένο στόχο της, την «εξάλειψη» της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ισραηλινές αρχές, την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπέιντα, ανέφερε τη νύχτα πως «χάθηκε η επαφή» με μαχητές που είχαν αναλάβει την κράτηση πέντε ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων τριών ηλικιωμένων που εμφανίστηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησε τη 18η Δεκεμβρίου.

Πιθανόν «οι όμηροι σκοτώθηκαν σε σιωνιστικό (σ.σ. ισραηλινό) βομβαρδισμό», πρόσθεσε.

Ο αρχές του Ισραήλ δεν επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν την πληροφορία.

Αψηφώντας τη βροχή, χιλιάδες διαδηλωτές, ανάμεσά τους γονείς και συγγενείς ομήρων, συγκεντρώθηκαν ξανά χθες στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και στην Καισαρεία, για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που δρα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και να απαιτήσουν να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση των ομήρων.

«Τα ξυπνάει η πείνα»

Δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι θρησκευτικές αρχές στη Βηθλεέμ, την πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης όπου κατά τη χριστιανική παράδοση γεννήθηκε ο Ιησούς, ξεκαθάρισαν χθες πως δεν θα υπάρξει καμιά εορταστική εκδήλωση, σε ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρα, θάλασσα και γη κατέστρεψαν ολόκληρες συνοικίες κι ανάγκασαν 1,9 εκατ. Γαζαίους —ή αλλιώς το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λογαριάζει ο ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, προειδοποιεί ότι «η πείνα, ο λιμός και η εξάπλωση ασθενειών» απειλούν τον παλαιστινιακό θύλακο.

Στη Ράφα (νότια), που έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό προσφύγων, ο πληθυσμός περιμένει τις μερίδες τροφίμων που διανέμονται με δελτίο καθημερινά. Δεν φθάνουν όμως για να καλυφθούν οι ανάγκες.

«Τα παιδιά μου έχουν χάσει πολύ βάρος, τα ξυπνάει η πείνα τη νύχτα. Έβαλα τα κλάματα όταν μου ζήτησαν κάτι να φάνε το βράδυ», λέει ταραγμένη η Νουρ Μπαρμπάχ, εκτοπισμένη από τη Χαν Γιούνις.

Πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας, ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης επιμένει. Οι σιίτες αντάρτες Χούθι απειλούν να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στο διεθνές εμπόριο συνεχίζοντας τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που εξαπολύουν επί εβδομάδες.

Οι Χούθι λένε πως διεξάγουν τις επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους κατηγορούν δημόσια πλέον το Ιράν ότι τροφοδοτεί τις εντάσεις.

Σήμερα ιαπωνικό δεξαμενόπλοιο υπέστη επίθεση από drone σταλμένο «από το Ιράν», στα ανοικτά της Ινδίας, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες την Τεχεράνη, σύμμαχο των υεμενιτών ανταρτών και της Χαμάς, πως δίνουν πληροφορίες στους Χούθι για να σχεδιάζουν τις επιθέσεις τους. Κατηγορία που απέρριψε το Ιράν, τονίζοντας χθες πως οι αντάρτες δρουν βάσει «δικών τους αποφάσεων και δυνατοτήτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

