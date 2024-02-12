Την ανάγκη η ΕΕ να κάνει πολλά περισσότερα για το μεταναστευτικό, σημείωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ που επισκέφτηκε την Κύπρο.

Το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα πολυάριθμα θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η κυπριακή κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό ως ύψιστη προτεραιότητα και εξέφρασε ικανοποίηση γιατί ένα χρόνο μετά, οι κινήσεις αυτές έχουν συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τόνισε παράλληλα ότι «ως ΕΕ θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στο μεταναστευτικό» και σημείωσε ότι οι χώρες της πρώτης γραμμής δέχονται ένα τεράστιο βάρος στο οποίο από μόνες τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.

«Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό δεν είναι μέσα από χρηματοδοτήσεις ή ενέργειες που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο» είπε και ανέφερε ότι ο ολιστικός τερματισμός του φαινομένου της μετανάστευσης θα επέλθει «αντιμετωπίζοντας τις γενεσιουργές αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο της μετανάστευσης. Για αυτό πρέπει να εργαστούμε ως ΕΕ με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες».

Παράλληλα είπε ότι η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει και να ανοίξει το θέμα της κατάστασης στη Συρία.

«Υπάρχουν περιοχές στη Συρία που θα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι ασφαλείς και κατ’ επέκταση να μπορούν να επιστραφούν μετανάστες από τις συγκεκριμένες περιοχές. Το να μην συζητούμε την κατάσταση στη Συρία δεν θεωρώ ότι είναι σωστή επιλογή από πλευράς ΕΕ», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ που ασπάζονται αυτή την προσέγγιση εργάζονται προς την κατεύθυνση της συζήτησης εντός ΕΕ και του θέματος της Συρίας αλλά γενικότερα της κατάστασης στην περιοχή.

Ο Γερμανός πρόεδρος, ερωτηθείς κατά πόσο είναι η στιγμή για την Ευρώπη να είναι πιο πρακτικά αλληλέγγυα προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αναγνώρισε την μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως προς τη μετανάστευση. Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος χρειάζεται στήριξη και από τη Γερμανία και από την ΕΕ. Σημείωσε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης συνεργάστηκαν εντατικά και με επιτυχία με την Κύπρο και μετέφεραν 1000 αιτούντες άσυλο από την Κύπρο στη Γερμανία. Αυτή όπως είπε, είναι έμπρακτη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο ανέφερε ότι αυτό δεν επαρκεί και ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί εξαιρετικές λύσεις.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ σε ερωτήματα που ήταν ανοιχτά στο παρελθόν αναφορικά με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Σημείωσε ότι ο στόχος είναι κοινός και πρέπει πριν από το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024 να υπάρξει μια λύση.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

