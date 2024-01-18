Επιστολή στον πρόεδρο Μπάιντεν έστειλαν Αμερικανοί νομοθέτες με την οποία του ζητούν να προσκαλέσει τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο με αφορμή την 50ή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Στην επιστολή τους, τα ηγετικά μέλη της ομάδας για τα ελληνικά θέματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic caucus) παρουσιάζουν συγκεκριμένες προτάσεις και ζητούν από τον πρόεδρο Μπάιντεν να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους, και Τζον Σαρμπάνης.

Η Επιστολή των Βουλευτών στον Τζο Μπάιντεν

«Αγαπητέ πρόεδρε Μπάιντεν,

Φέτος είναι η 50η επέτειος της βάναυσης εισβολής της Τουρκίας και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τις πρώτες ημέρες σας στη Γερουσία, λίγοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν επιδείξει την δίκη σας κατανόηση για αυτήν την ασυγχώρητη τραγωδία, και ακόμη λιγότεροι έχουν φτάσει το επίπεδο της αταλάντευτης στήριξης σας για την επανένωση του νησιού ως διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία.

Ως μέλη του «Hellenic Caucus» της Βουλής των Αντιπροσώπων, προτρέπουμε τη κυβέρνησή σας να ταυτίσει αυτή τη θλιβερή χρονιά μνήμης με ουσιαστικές ενέργειες που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν από τους πιο αξιόπιστους στρατηγικούς εταίρους μας. Συμφωνούμε με την πρόσφατη δήλωσή σας ότι η αμερικανική ηγεσία είναι αυτό που κρατά τον κόσμο ενωμένο, ότι οι αμερικανικές συμμαχίες είναι αυτές που μας κρατούν, την Αμερική, ασφαλή. Η επιβεβαίωση του δεσμού μας με βασικούς εταίρους - στην περίπτωση αυτή, την Κυπριακή Δημοκρατία - είναι κρίσιμη για την προβολή των αμερικανικών αξιών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στις πιο πιεστικές προκλήσεις του κόσμου.

Στις 20 Ιουλίου 1974, οι τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν σε κυπριακές πόλεις και χωριά, τρέποντας τους νόμιμους κατοίκους τους σε φυγή για να σώσουν τη ζωή τους. Από τότε, οι Κύπριοι έχουν υπομείνει μια μαζική τουρκική κατοχή σε μια συνεχιζόμενη προσβολή της κυριαρχίας και των δημοκρατικών ελευθεριών τους. Η παρατήρησή σας ότι γνωρίζουμε ότι οι σύμμαχοί μας και, ίσως το πιο σημαντικό, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές μας παρακολουθούν, δεν θα μπορούσε να ισχύει περισσότερο από ότι ισχύει για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο.

Το 2014, γίνατε ο υψηλότερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέφτηκε την Κύπρο από τον τότε Αντιπρόεδρο Λίντον Τζόνσον το 1962. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, αναγνωρίσατε τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως συμμάχου, παρατηρώντας: «Η Κύπρος μπορεί να είναι μια αυξανόμενη δύναμη για ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό θα ωφελούσε τον κόσμο».

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι η σταθεροποιητική και ειρηνική δύναμη στην περιοχή όπως σωστά προβλέψατε, έχοντας ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η Κύπρος έχει εργαστεί για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από τη Ρωσία, έχει μπλοκάρει τόνους ιρανικών εκρηκτικών και έχει αποδειχθεί αξιόπιστος εταίρος περιθάλποντας τραυματίες Αμερικανούς πεζοναύτες που δεν μπορούν να λάβουν περίθαλψη στην αμερικανική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. Πιο πρόσφατα, ως απάντηση στη βάναυση επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους, η Κύπρος έσωσε χιλιάδες αθώους Αμερικανούς και άλλους που διέφυγαν από το Ισραήλ και επί του παρόντος ηγείται των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Πέρα από αυτήν την αποδεδειγμένη ζωτικής σημασίας εταιρική σχέση, τα έθνη μας έχουν βρει βασικούς τομείς συνεργασίας μέσω του Πλαισίου Συνεργασίας Ανατολικής Μεσογείου 3+1, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του CYCLOPS, της εγκατάστασης που φιλοξενεί κοινή εκπαίδευση για τη θαλάσσια και συνοριακή ασφάλεια, την αντιτρομοκρατία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου και άλλους περιφερειακούς συμμάχους.

Έχοντας κατά νου αυτό το πειστικό ιστορικό συνεργασίας προτείνουμε την εξέταση πολλών βασικών ενεργειών που θα σηματοδοτήσουν την εκτίμηση της Αμερικής για τον ζωτικό ρόλο της Κύπρου και επίσης θα δράσουν για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρώτον, σας προτρέπουμε να καλωσορίσετε επίσημα τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο. Μια επίσημη επίσκεψη θα ρίξει ένα ισχυρό φως στην οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα καταδείξει το ευρύ ενδιαφέρον της Αμερικής για ειρηνική επίλυση συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα είναι μια σημαντική δήλωση προς τους συμμάχους που απειλούνται από τον αυταρχισμό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αποφασιστικός παγκόσμιος ηγέτης που δεσμεύεται για τη διατήρηση και την προώθηση των δημοκρατικών ελευθεριών. Έχετε κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε Αμερικανό Πρόεδρο στην πρόσφατη μνήμη για να κρούσετε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις απειλές για τη δημοκρατία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η επίδειξη αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, βασικό εταίρο σε αυτόν τον συνεχιζόμενο αγώνα, θα επιβεβαιώσει την ακλόνητη δέσμευσή σας για την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή.

Δεύτερον, σας ζητάμε να αξιοποιήσετε τη δύναμη του σχήματος 3+1 για να προωθήσετε τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συγκαλώντας γρήγορα μια Υπουργική Σύνοδο Εξωτερικών 3+1. Σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών χωρών εταίρων για αμοιβαίους οικονομικούς και πολιτικούς στόχους, διευκολύνοντας αυτές τις περιφερειακές συνομιλίες.

Τρίτον, επικροτούμε τα πρώτα βήματα για την προσθήκη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα (visa waiver) μαζί με πολλούς από τους γείτονές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το Πρόγραμμα χρησιμεύει για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εθνών και η ένταξη της Κύπρου είναι η σωστή πολιτική. Προτρέπουμε την ομαλή και αποτελεσματική ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα βήματα ασφαλείας από τη κυβέρνηση σας.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο έως το 2024. Αυτή η απόφαση αποτελεί απόδειξη των μεταρρυθμίσεων που έχει εφαρμόσει η Κύπρος σύμφωνα με τον Νόμο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου του 2019, για να αποτρέψει τη ρωσική επιρροή και το ξέπλυμα χρήματος. Αν και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αναγνώριση της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Κύπρου σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, σας προτρέπουμε να επεκτείνετε αυτήν την άρση του εμπάργκο όπλων πέρα από το χρονικό πλαίσιο ενός έτους που θα επιτρέψει προηγμένο σχεδιασμό και θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με τους συμμάχους.

Το μακροχρόνιο ιστορικό υποστήριξής σας για τη σχέση ΗΠΑ-Κύπρου εκτιμάται βαθύτατα από όλους όσοι εργάστηκαν τις τελευταίες πέντε δεκαετίες για την επίτευξη δικαιοσύνης για τον κυπριακό λαό. Γνωρίζουμε ότι αισθάνεστε τη βαρύτητα αυτής της στιγμής τόσο έντονα όσο εμείς και σας ζητάμε να σηματοδοτήσετε αυτή τη θλιβερή περίσταση με συγκεκριμένες, ουσιαστικές ενέργειες που μπορούν να προωθήσουν μια δίκαιη λύση στην Κύπρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

