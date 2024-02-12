Η Γερμανία στηρίζει μια διζωνική, δικοινοτική λύση για το πολιτικό ζήτημα της Κύπρου, στη βάση των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ από την Κύπρο και προειδοποίησε την Τουρκία ότι η στάση της στο Κυπριακό επηρεάζει και την προσέγγισή της προς την Ευρώπη.

«Η λύση βρίσκεται στην Άγκυρα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η Κύπρος είναι για μας και για ολόκληρη την Ευρώπη ένα ασφαλές λιμάνι στην ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και τις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, στην πρώτη επίσκεψη γερμανού προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Το εννοώ κυριολεκτικώς», συνέχισε, για να αναφερθεί στον ρόλο της Κύπρου μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, όταν και η Γερμανία έστειλε στρατιώτες στο νησί, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης εκκένωσης από τη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο και τόνισε ότι η Λευκωσία είναι ένθερμος υποστηρικτής στενότερων σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας, οι οποίες περνούν μέσα από τις εξελίξεις και την επίλυση του Κυπριακού. Ο κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο του Βερολίνου: «Το μήνυμά μας είναι ότι η λύση βρίσκεται στην Άγκυρα. Η Γερμανία είναι ένα κράτος - μέλος της ΕΕ που διατηρεί άριστες σχέσεις με την Τουρκία», τόνισε ο κ . Χριστοδουλίδης, επαναλαμβάνοντας ότι η Λευκωσία είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη.

«Είναι καιρός να εργαστούμε με νέο θάρρος για μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα και χαιρετίζω θερμά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέτει ως προτεραιότητα την επίτευξη προόδου», δήλωσε από την πλευρά του ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και πρόσθεσε ότι «στη Γερμανία, είμαστε διαθέσιμοι να υποστηρίξουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και να προωθήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Ενεθάρρυνε μάλιστα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν την αναγκαία ετοιμότητα για συμβιβασμό και υπογράμμισε ότι τα κράτη - μέλη της ΕΕ πρέπει να στείλουν στην Άγκυρα το μήνυμα ότι η συμπεριφορά της σχετικά με την επίλυση του Κυπριακού επηρεάζει και άλλα θέματα, όπως την προσέγγισή της με την Ευρώπη. Ο κ. Σταϊνμάιερ παρέπεμψε επίσης στην πρόσφατη απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να στείλει για πρώτη φορά αστυνομικούς για να στηρίξουν το έργο των Ηνωμένων Εθνών και χαιρέτισε τον ορισμό της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας Μαρία Άνχελα Χολογίν Κουεγιάρ ως ειδικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο γερμανός πρόεδρος κάλεσε τους ευρωπαίους πολίτες «να πάνε να ψηφίσουν, να ψηφίσουν κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της Ευρώπης και προσφέρουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι». Οι καιροί, πρόσθεσε, είναι πολύ δύσκολοι «για να αφήσουμε την τύχη μας στα χέρια των λαϊκιστών και των αντιδημοκρατικών δυνάμεων».

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρισκόταν και το μεταναστευτικό, καθώς στην Κύπρο έχουν υποβληθεί τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ, σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Σταϊνμάιερ για το γεγονός ότι η Γερμανία δέχτηκε πέρυσι περισσότερους από 1000 μετανάστες που είχαν φθάσει στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο γερμανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε σήμερα λόγο για «μεγάλη πρόκληση» που αντιμετωπίζει η χώρα, θα μεταβεί αύριο στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Κοφίνου, όπου θα ενημερωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη «θέση αρχών που τηρεί από την πρώτη στιγμή η Λευκωσία», ότι «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής κυριαρχίας οποιασδήποτε χώρας δεν είναι θέμα προς συζήτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.