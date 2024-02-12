Στην παραγωγή χιλιάδων drones μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούν να πραγματοποιούν πλήγματα βαθιά μέσα στo ρωσικό έδαφος, προχωρά μέσα στο 2024 η Ουκρανία. Ήδη, τα drones που κατασκευάζουν 10 εταιρείες μπορούν να φθάσουν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης της Ουκρανίας.

Ο Μιχαΐλο Φεντόροφ μίλησε σχετικά με τη βιομηχανία drones σε περίοδο πολέμου σε μια συνέντευξη στο Κίεβο στην οποία αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τον κλάδο, έπειτα από ένα κύμα επιθέσεων με drone σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

"Η κατηγορία μεγάλου βεληνεκούς drones καμικάζι μεγεθύνεται, με βεληνεκές 300, 500, 700 και 1.000 χιλιόμετρα. Πριν από δύο χρόνια, αυτή η κατηγορία δεν υπήρχε… καθόλου", σημείωσε στο πρακτορείο Reuters.

Ο Φεντόροφ, 33 ετών, είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας της Ουκρανίας να αναπτύξει ιδιωτικές στρατιωτικές νεοφυείς επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν την βιομηχανία drone καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του και η Ουκρανία επιδιώκει νέους τρόπους να απαντήσει απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Η πρόσφατη σειρά πληγμάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είπε, αντανακλά την πρόοδο της ουκρανικής κυβέρνησης στην ταχεία απορρύθμιση της αγοράς drone και στην αύξηση της χρηματοδότησης για αυτήν, με το κράτος να ενεργεί ως κοινοπρακτικός επενδυτής.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε επιχορηγήσεις έχουν διατεθεί σε στρατιωτικές νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω της πρωτοβουλίας BRAVE1 που δημιούργησε η κυβέρνηση πέρυσι, ένα ποσό που αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο δεκαπλάσιο το 2024, σημείωσε.

Η κλίμακα παραγωγής και οι παραδόσεις της Ουκρανίας αυξήθηκαν περισσότερο από 120 φορές στο 2023, σύμφωνα με τον Φεντόροφ, στο πλαίσιο μια ευρύτερης πολεμικής ώθησης για ανάπτυξη και παραγωγή drones ώστε να μειωθεί το χάσμα με τις ικανότητες της Ρωσίας να εξαπολύει πλήγματα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τον Φεβρουάριο ένα διάταγμα για τη δημιουργία ενός νέου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ειδικά αφιερωμένου στα drones.



Ο Ζελένσκι είπε τον Ιανουάριο ότι ένας από τους κύριους στόχους της Ουκρανίας για το 2024 ήταν να ξεπεράσει τη Ρωσία στην παραγωγή drones. Το Κίεβο έχει χρησιμοποιήσει ήδη με επιτυχία τουρκικά drones Bayraktar.



