Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε όλη τη Σλοβακία κατά ενός σχεδίου μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα, που προβλέπει κυρίως τη μείωση των ποινών για διαφθορά και έχει ήδη προκαλέσει επικρίσεις από την ΕΕ.

Περίπου 26.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ πιο μικρές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 20 άλλες πόλεις.

Οι διαδηλωτές στην Μπρατισλάβα κρατούσαν πανό στα οποία είχαν γράψει συνθήματα όπως: «Μην αγγίζετε τη δημοκρατία μας!» και «Δεν θα σιωπήσουμε!».

Η μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, που προωθεί ο λαϊκιστής Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, περιλαμβάνει επίσης μείωση των ποινών για οικονομικά εγκλήματα, αλλά και την άρση της προστασίας για τους αστυνομικούς που καταγγέλλουν διαφθορά και παρατυπίες.

Η κυβέρνηση επιθυμεί εξάλλου να καταργήσει το γραφείο του εισαγγελέα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με τον Φίτσο, είναι μεροληπτικός και αντιμετωπίζει άδικα στελέχη του κόμματός του Smer-SD.

«Ηρεμήστε κύριε Φίτσο, έχετε μεθύσει από την εξουσία», σχολίασε ο Μίχαλ Σιμέκα επικεφαλής του κόμματος PS της αντιπολίτευσης μιλώντας στην κεντρική διαδήλωση στη Μπρατισλάβα.

«Η Σλοβακία θα δει τη μεγαλύτερη αμνήστευση εγκληματιών στην ιστορία», κατήγγειλε από την πλευρά του ο Ρίτσαρντ Σούλικ επικεφαλής του κόμματος SaS.

Το κοινοβούλιο προβλέπεται να ψηφίσει τις αμφιλεγόμενες αλλαγές με επιταχυμένες διαδικασίες, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα και των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφασή του καταδίκασε το νομοσχέδιο και εξέφρασε «τη βαθιά του ανησυχία μπροστά σε αυτή την αδικαιολόγητη επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας» για την υιοθέτησή του. Παράλληλα εκτίμησε ότι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα της Σλοβακίας «απειλούν την ακεραιότητα της δικαστικής διαδικασίας και πλήττουν τη μάχη της ΕΕ κατά της διαφθοράς».

Σε επιστολή της με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από τη σλοβακική κυβέρνηση να αναβάλει τη μεταρρύθμιση.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Μπρατισλάβα, αλλά και άλλων πόλεων της Σλοβακίας διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο αυτό στις 12 και 19 Δεκεμβρίου.

Η Τσαπούτοβα, δικηγόρος η ίδια, ζήτησε χθες από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις «κακοσχεδιασμένες και βιαστικές» μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

