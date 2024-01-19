Νέα επίθεση των Χούθι εναντίον αμερικανικού πλοίου που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου το οποίο κινείται στον Κόλπο του Άντεν, την πιο πρόσφατη επίθεση του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πάντως, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δεν προκάλεσε θύματα, ούτε υλικές ζημιές.

«Το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Χούθι τον ένοπλο βραχίονά τους) διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger, στον Κόλπο του Άντεν», εκτοξεύοντας πυραύλους ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους», τόνισαν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») επιβεβαίωσε πως οι Χούθι έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη με «δυο πυραύλους», χωρίς όμως να χτυπηθεί το Chem Ranger, όπως υποστήριξαν οι αντάρτες.

Το πλήρωμα του πλοίου υπό σημαία νήσων Μάρσαλ «είδε πυραύλους να πέφτουν στο νερό κοντά στο σκάφος», πάντως «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο», που «συνέχισε την πορεία του», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση αυτή, η πολλοστή που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων, έγινε περί τις 21:00 (ώρα Υεμένης· 20:00 ώρα Ελλάδας).

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το Chem Ranger είναι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που πλέει τις τελευταίες ημέρες στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO) αναφέρθηκε σε «συμβάν» 115 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης Άντεν, τονίζοντας πως έγινε έκρηξη σε απόσταση 30 μέτρων από πλοίο κι ότι drone πέταγε σε κοντινή απόσταση.

«Η ανταπόδοση στις αμερικανικές και βρετανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτη» και «κάθε νέα επίθεση θα τιμωρείται», απείλησαν οι υεμενίτες αντάρτες, που διαβεβαιώνουν ότι στο στόχαστρό τους μπαίνουν μόνο πλοία που πάνε στο Ισραήλ «όσο δεν εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός και δεν αίρεται η πολιορκία στη Γάζα».

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί

Οι ΗΠΑ έπληξαν χθες Πέμπτη —για πέμπτη φορά— θέσεις των Χούθι στην Υεμένη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε συγκεκριμένα πως έπληξε πυραύλους των Χούθι στο έδαφος που «θεωρούμε πως επρόκειτο να εκτοξευθούν άμεσα» εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εξήγησε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι.

Αναπληρώτρια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, η Σαμπρίνα Σινγκ, δήλωσε πως οι βομβαρδισμοί, που άρχισαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν με τη συμμετοχή της Βρετανίας, είχαν αποτέλεσμα να «καταστραφεί μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων» των Χούθι.

Στη Μόσχα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν την «επίθεση» στην Υεμένη. «Όσο περισσότερο βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, τόσο λιγότερο θα είναι διατεθειμένοι οι Χούθι να συζητήσουν», προειδοποίησε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Η χθεσινή ήταν η δεύτερη σειρά βομβαρδισμών μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να καταστραφούν πύραυλοι των Χούθι, τους οποίους η Ουάσιγκτον ενέταξε ξανά προχθές Τετάρτη σε κατάλογο με «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζει.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα πως οι αμερικανικές επιδρομές θα συνεχιστούν όσο οι Χούθι απειλούν τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα στα ανοικτά της Υεμένης.

Κι η Δανία στη σκηνή

Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει επιτεθεί σε δεκάδες εμπορικά πλοία τα οποία κατ’ αυτό «συνδέονταν με το Ισραήλ» στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις του ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τη διέλευση των στόλων τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Πλέον στέλνουν τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, κάτι που αυξάνει τη διάρκεια και το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ίδρυσαν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θαλάσσια, κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες του συνασπισμού στα πλήγματα, όμως η Δανία —η έδρα της Maersk, της υπ’ αριθμόν 2 εταιρείας στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως— ανήγγειλε χθες Πέμπτη πως θα πάρει μέρος στις επιχειρήσεις. Η Γαλλία, από την πλευρά της, έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει, για να «αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση» την περιοχή, όπως το έθεσε ο πρόεδρός της Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.