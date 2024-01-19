Δυο επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων στις οποίες κυριαρχούν οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη, έπειτα από μήνες αντεγκλήσεων, πως ο γιος του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο επιχειρηματίας Χάντερ Μπάιντεν, θα πάει να καταθέσει στα τέλη Φεβρουαρίου σχετικά με τις αμφισβητούμενης νομιμότητας δοσοληψίες στο εξωτερικό που του προσάπτουν.

Ο Μπάιντεν υιός, 53 ετών, τελευταία αφοσιωμένος στη ζωγραφική, αντιμέτωπος με δυο διώξεις από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, βρίσκεται για καιρό στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικάνων, ακόμα περισσότερο καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες ο πατέρας του θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμά του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν θα παρουσιαστεί για να «δώσει κατάθεση την 28η Φεβρουαρίου» στην επιτροπή δικαστικών υποθέσεων και στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που αποτελούνται και οι δύο κατά πλειοψηφία από Ρεπουμπλικάνους, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροί τους.

«Η κατάθεση του Χάντερ (Μπάιντεν) θα γίνει έπειτα από αυτές μελών της οικογένειας Μπάιντεν και προσώπων του περιβάλλοντός της», πρόσθεσαν οι Τζιμ Τζόρνταν και Τζέιμς Κόμερ.

Δεν ξεκαθάρισαν αν η ακρόαση θα είναι δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών. Πρόκειται για ζήτημα στο οποίο διαφωνούν κάθετα οι δυο πλευρές.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δυο επιτροπές εισηγήθηκαν να κριθεί ένοχος για παρακώλυση έρευνας του Κογκρέσου, διότι αρνήθηκε να προσέλθει σε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών για τα οικονομικά συμφέροντά του στο εξωτερικό. Εκείνος απαιτούσε η ακρόαση να είναι δημόσια.

Στο στόχαστρο ποινικών διώξεων για φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή, ο Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος στο παρελθόν ήταν εξαρτημένος από ουσίες, δηλώνει αθώος και στις δύο διαδικασίες.

Οι επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων τον κατηγορούν πως είχε αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Ουκρανία και στην Κίνα, κεφαλαιοποιώντας το όνομα και το δίκτυο επαφών του πατέρα του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής έχουν αρχίσει να διενεργούν έρευνα ενόψει της παραπομπής σε δίκη και της ενδεχόμενης παύσης από το αξίωμα του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που κατηγορούν πως άσκησε αθέμιτη επιρροή όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για να διευκολύνει το παιδί του να διεκπεραιώσει υποθέσεις στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος και ο γιος του απορρίπτουν κατηγορηματικά την κατηγορία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

