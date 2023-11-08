Οι Χούθι κατέρριψαν αμερικανικό drone στην Υεμένη

Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) καταρρίφθηκε σήμερα από Χούθι στην Υεμένη, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες και επιβεβαίωσε αργότερα κορυφαίος αξιωματούχος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η αντιαεροπορική μας άμυνα κατέρριψε ένα αμερικανικό MQ-9 Reaper που εκτελούσε εχθρική αποστολή στον εναέριο χώρο της Υεμένης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Γιαχία Σαρία στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.

Κορυφαίος αξιωματούχος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό και συμπλήρωσε ότι διερευνάται κατά πόσο το UAV πετούσε πάνω από την Υεμένη ή σε διεθνή εναέριο χώρο.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι διεμήνυσε πως «εχθρικές ενέργειες» όπως η αποστολή του αμερικανικού UAV «δεν θα μας εμποδίσουν να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μας εναντίον ισραηλινών στόχων».

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

