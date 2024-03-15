Ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, διεμήνυσε χθες Πέμπτη πως οι επιχειρήσεις του κινήματός του εναντίον εμπορικών πλοίων θα κλιμακωθούν, ώστε να εμποδίζονται πλοία που κατ’ αυτόν συνδέονται με το Ισραήλ να διέρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

«Η βασική μάχη μας έχει σκοπό να αποτρέπονται πλοία συνδεόμενα με τον ισραηλινό εχθρό να διέρχονται όχι μόνο από την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αλλά και από τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό είναι μεγάλο βήμα κι έχουμε αρχίσει να προχωρούμε σε επιχειρήσεις», είπε ο ηγέτης του υεμενίτικου κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Το κίνημα, που θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν, άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Περίπου 34 μέλη του κινήματος έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισαν οι επιχειρήσεις του, αναγνώρισε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι στη χθεσινή ομιλία του.

Οι επιθέσεις των ανταρτών ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου. Εντείνουν επίσης τις ανησυχίες πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

Παρότι, για να αντιμετωπιστούν οι Χούθι, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας· παρότι αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε δική της ναυτική δύναμη, την αποστολή Ασπίδες· και παρότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει επανειλημμένα θέσεις τους στην υεμενίτικη επικράτεια από τον Ιανουάριο, οι αντάρτες —η Ουάσιγκτον τους ενέταξε ξανά πρόσφατα στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει— δεν σταματούν, αντίθετα διατρανώνουν πως θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις.

Πέραν της δράσης των Χούθι, οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη φιλοϊρανική παράταξη Χεζμπολά, ενώ ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη έχουν εξαπολύσει πάνω από εκατό επιθέσεις εναντίον βάσεων στις οποίες σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

