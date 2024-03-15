Τρία παιδιά νεκρά σε ουκρανικό βομβαρδισμό στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντανιέτσκ

Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ουκρανικού βομβαρδισμού στη Ντανιέτσκ, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο φιλορώσος δήμαρχός της Αλεξέι Κουλέμζιν.
«Κατόπιν βάρβαρου νυχτερινού βομβαρδισμού της συνοικίας Πετρόφσκι της πόλης μας από τους ουκρανούς ναζί» χτυπήθηκε σπίτι και πήρε φωτιά, ανέφερε ο κ. Κουλέμζιν μέσω Telegram. «Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Αρχισαν οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία - Νικητής ο Πούτιν, πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες
- Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοινώνει πως κατέστρεψε όπλα των Χούθι της Υεμένης έπειτα από εκτοξεύσεις πυραύλων στην Ερυθρά Θάλασσα
- Η προεδρία των ΗΠΑ θέλει από τον νέο πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής «αξιόπιστες» μεταρρυθμίσεις «σε βάθος»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.