Τρία παιδιά νεκρά σε ουκρανικό βομβαρδισμό στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντανιέτσκ

Ακόμη τρία παιδιά νεκρά καθώς πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία

Πόλεμος στην Ουκρανία

Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ουκρανικού βομβαρδισμού στη Ντανιέτσκ, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο φιλορώσος δήμαρχός της Αλεξέι Κουλέμζιν.

«Κατόπιν βάρβαρου νυχτερινού βομβαρδισμού της συνοικίας Πετρόφσκι της πόλης μας από τους ουκρανούς ναζί» χτυπήθηκε σπίτι και πήρε φωτιά, ανέφερε ο κ. Κουλέμζιν μέσω Telegram. «Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία νεκρά παιδιά
