Οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν αμερικανικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ώρες αφού ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε ότι κατέρριψε πύραυλο που εκτόξευσαν.

Οι αντάρτες «εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους κατά πλοίων εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Gravely στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Εξάλλου οι Χούθι πρόσθεσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να στοχοθετούν σε αυτοάμυνα αμερικανικά και βρετανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο al Massirah TV.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν πύραυλο κατά πλοίων που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλες περιοχές της Υεμένη, επιτίθενται εναντίον πλοίων μέσα και γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

