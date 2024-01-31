Η ουκρανική περιφέρεια Λβιβ έγινε η πρώτη η οποία αφαίρεσε όλα τα μνημεία της σοβιετικής εποχής, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης χθες Τρίτη, στο πλαίσιο του ευρύτερου εγχειρήματος του Κιέβου να σβήσει κάθε ίχνος αυτής που αποκαλεί ρωσική κυριαρχία.

Lviv region was the first in Ukraine to complete decommunization, regional authorities said



There are no more Soviet monuments left there: 312 of them were dismantled in 2023. pic.twitter.com/ad3lYR1LuJ January 30, 2024

Ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι ανέφερε μέσω Telegram πως πέρυσι αφαιρέθηκαν 312 μνημεία από ακτιβιστές και κατοίκους. «Δεν δαπανήθηκε ούτε δεκάρα από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας για να ανατραπούν αυτά τα "είδωλα"», διαβεβαίωσε.

Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφία αγάλματος που κατεδαφίστηκε, χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο για αυτό.

⚡️ Governor: Lviv first oblast to complete decommunization process.



Lviv Oblast has completed the process of decommunization, becoming the first Ukrainian oblast to do so, Governor Maksym Kozytskyi said on Jan. 30.https://t.co/xhCS2kvP8g — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2024

Η Ουκρανία άρχισε εκστρατεία «αποκομμουνιστικοποίησης» μετά την εξέγερση του 2014 που ανέτρεψε φιλορώσο πρόεδρο και ενέτεινε την προσπάθεια τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια, αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της ο ρωσικός στρατός.

Χιλιάδες δρόμοι, χώροι, κοινότητες και πόλεις στην Ουκρανία, που ανεξαρτητοποιήθηκε από την άλλοτε ΕΣΣΔ το 1991, άλλαξαν ονόματα τα τελευταία χρόνια.

Ο δήμαρχος της Χαρκίβ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να αλλάξει όνομα η κεντρική οδός Πούσκιν, που τιμά τον ρώσο ποιητή και συγγραφέα Αλέξανδρο Πούσκιν, και να προτιμηθεί το επώνυμο κάποιου ουκρανού φιλοσόφου.

Τον περασμένο μήνα, οι αρχές στην πρωτεύουσα Κίεβο απομάκρυναν το άγαλμα αξιωματικού του Κόκκινου Στρατού (σ.σ. του ουκρανού στρατηγού Μικόλα Σορς) από κεντρική λεωφόρο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.