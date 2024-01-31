Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Gravely (DDG 107) «κατέρριψε» χθες Τρίτη στις 23:30 (σ.σ. ώρα Σανάα· 22:30 ώρα Ελλάδας) πύραυλο κρουζ «που εκτοξεύθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας», ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε η CENTCOM.

Οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν και ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, πολλαπλασίασαν από τα τέλη της περασμένης χρονιάς τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εξωθώντας μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με αποτέλεσμα να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές. Συνεχίζουν να εξαπολύουν πυραύλους και drones, παρά τη σειρά πυραυλικών πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον εγκαταστάσεων, θέσεων και πυραύλων τους.

Ο όγκος των εμπορευμάτων που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκε κατά 42% μέσα σε δυο μήνες εξαιτίας των επιθέσεων, κατά υπολογισμούς της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

