Το μέλι που πωλείται στην ΕΕ θα πρέπει να έχει καταγεγραμμένη στην ετικέτα του τη χώρα προέλευσης

Διαπραγματευτές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι στο μέλλον το μέλι πρέπει να έχει σαφώς καταγεγραμμένη στην ετικέτα της συσκευασίας του τη χώρα προέλευσής του.

Οι διαπραγματευτές και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν στην προσωρινή συμφωνία αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Μέχρι τώρα, μόνο τα μείγματα μελιών έπρεπε να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει αν προέρχονται ή όχι από την ΕΕ.

Στο μέλλον θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η αναλογία μελιού από κάθε χώρα. Ο νόμος έχει επίσης στόχο να εμποδίσει την ανάμιξη ψεύτικου μελιού με το αυθεντικό προϊόν.

«Έπειτα από μελέτες σκοπιμότητας και για τον περαιτέρω περιορισμό των απατών, η Επιτροπή θα προτείνει ένα και μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης ή μια παρόμοια τεχνική για να μπορεί το μέλι να ανιχνεύεται μέχρι τους μελισσοκόμους», αναφέρεται σε δήλωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Συμφωνήθηκε επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ειδικών της ΕΕ για να συγκεντρώσει δεδομένα ώστε να βελτιωθούν οι έλεγχοι και να εντοπίζεται η νοθεία του μελιού, καθώς και να κάνει συστάσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανίχνευσης το οποίο να επιτρέπει να ανιχνεύεται το μέλι μέχρι τον παραγωγό που έκανε τη συγκομιδή του ή τον εισαγωγέα», προστίθεται.

Πριν τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να τους εγκρίνουν επισήμως, όμως αυτό θεωρείται κάτι τυπικό.

Οι οδηγίες αυτές περιέχουν επίσης νέους κανονισμούς για τους χυμούς και τις μαρμελάδες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι χυμοί θα μπορούν στο μέλλον να φέρουν την ετικέτα «με μειωμένη ζάχαρη» αν έχει αφαιρεθεί τουλάχιστον 30% της ζάχαρης που περιέχουν φυσιολογικά. Εντούτοις δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται γλυκαντικές ουσίες.

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης διάταξη που αναφέρει ότι τουλάχιστον 450 γραμμάρια φρούτου πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός κιλού μαρμελάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

