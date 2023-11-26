Χωριστά από τη μητέρα της κρατήθηκε δύο μέρες πριν από την απελευθέρωσή της, η Χίλα Ρότεμ Σοσάνι, η 13χρονη που αφέθηκε ελεύθερη χθες το βράδυ χωρίς τη μητέρα της, Ράγια, γράφουν οι Times of Israel.

Σε μια δήλωση της Χίλα που κυκλοφόρησε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα, φέρεται να λέει ότι «η μαμά ήταν μαζί μου όλη την ώρα στη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Η Χαμάς μας χώρισε δύο μέρες πριν την απελευθέρωση. Η μαμά ήταν σε καλή κατάσταση, ήμασταν μαζί με την Έμιλυ Χαντ. Η Χαμάς μας είπε ότι υπήρχε κατάπαυση του πυρός και μας αφήνει να φύγουμε».

Η ιρλανδο-ισραηλινή υπήκοος Έμιλι Χαντ, 9 ετών, κοιμόταν με τη Χίλα όταν και οι δύο απήχθησαν μαζί με τη Ράγια στις 7 Οκτωβρίου.

Χθες υπήρξαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει τη Ράγια, γι' αυτό δεν την απελευθέρωσε με τη Χίλα παρά την υπόσχεση ότι δεν θα χωρίσει μητέρες και παιδιά.



