Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί από το βράδυ της Τρίτης (29/10) ο Ντιέγκο Αλόνσο, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν σήμερα το απόγευμα τον αντικαταστάτη του, με τον Ρούι Βιτόρια να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με διάρκεια 1,5 έτους.

Σήμερα, ο Ουρουγουανός προπονητής, βρέθηκε μαζί με τους συνεργάτες του στο προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» για μια τελευταία φορά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο του συλλόγου, με τους οποίους και συνεργάστηκε τους τελευταίους τρεις μήνες.

Μιλώντας στους παίκτες, ο Αλόνσο τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας πως στο μέλλον ίσως ξανασυναντηθούν οι δρόμοι τους.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και την καθημερινή αφοσίωση στη δουλειά. Όπως σας είπα και μετά τον αγώνα με τον Άρη, είσαστε εξαιρετικοί χαρακτήρες. Και αυτό είναι που μένει τελικά σε κάθε τέτοια διαδρομή, να συνεργάζεσαι με καλούς χαρακτήρες. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Είναι μία δύσκολη στιγμή για εμάς. Δεν ήρθα εδώ για να πω «αντίο», γιατί το ποδόσφαιρο είναι σαν μία ρόδα που γυρίζει και μπορεί στο μέλλον να ξανασυναντηθούμε. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, ο 49χρονος τεχνικός μίλησε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος και τον ευχαρίστησε, δίνοντάς του μάλιστα και μία υπόσχεση: «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, κάτι που ξέρουμε ότι θα δώσει και σε εσάς χαρά».

