Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος αποχώρησε από το Survivor, επέστρεψε στην Ελλάδα και δίνει τις δικές του απαντήσεις για όλα όσα διαδραματίστηκαν στον Άγιο Δομίνινικο. O ίδιος ανέφερε κατά την αποχώρηση του: «Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Survivor, είχα μια μικρή πρόβλεψη ότι και να έφυγα θα ήμουν Ok γιατί θα πάω στην οικογένειά μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

O Παναγιώτης Τσακαλάκος απαντάει σε 10 spicy ερωτήσεις.

Υπάρχουν κλίκες στο Survivor; Γιατί αποφάσισε να ρίξει μια «βόμβα» κατά την αποχώρησή του; Ποιοι θα ήθελε να είναι οι νικητές;

Ο Παναγιώτης αποκαλύπτει για την πολύ καλή του φίλη και πρώην Survivor, Μυριέλλα Κουρεντή, για τις πολύτιμες συμβουλές που του έδωσε και τον βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες του παιχνιδιού.

Παράλληλα, μιλάει ανοιχτά για το πώς το βάρος του έγινε συχνά αντικείμενο σχολιασμού από τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, ο ίδιος επιμένει πως τα κιλά του, αντί να αποτελέσουν εμπόδιο, του προσέφεραν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: ποτέ δεν πεινούσε, κάτι που του επέτρεψε να διαχειριστεί καλύτερα τις απαιτήσεις του Survivor.

