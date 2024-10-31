«Η ηπατική ανεπάρκεια δεν μπορεί να είναι αιτία αιφνίδιου θανάτου» δήλωσε στο ΜΟΔ, στη δίκη της μητέρας των νεκρών παιδιών από την Πάτρα, ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, δίνοντας τη δική του «απάντηση» στη συνάδελφο του που είχε αποφανθεί αρχικά, πως η Μαλένα κατέληξε λόγω ηπατικής νόσου.

Ο ιατροδικαστής, μαζί με τον επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, επανέλεγξαν τα δεδομένα για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της κατηγορουμένης. Οι δύο ιατροδικαστές αποφάνθηκαν ότι τα δύο παιδιά είχαν θανάτους από ασφυξία. Η επιστημονική τους άποψη οδήγησε τις δικαστικές αρχές να παραπέμψουν την Πισπιρίγκου, καταδικασμένη ήδη σε ισόβια για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, σε δίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με τον κ. Καλόγρηα, «παθαίνει επιστημονικό ίλιγγο» όποιος ακολουθήσει τη διαδρομή της σκέψης της ιατροδικαστή που αποφάνθηκε περί ηπατικής ανεπάρκειας: «Ένα ιστολογικό εύρημα, όπως η κενοτοπιώδης εκφύλιση, δεν μπορεί να σημαίνει ηπατική ανεπάρκεια. Είναι ξεκαθαρισμένο στην ιατροδικαστική κοινότητα αυτό. Ούτε η ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να είναι αιτία αιφνίδιου θανάτου» τόνισε.

Κατέθεσε επίσης πως η Μαλένα «σε καμία περίπτωση δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια. Από την εικόνα ενός ευδιάθετου και ζωηρού παιδιού και χωρίς ίκτερο, δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί αυτό να είχε ηπατική ανεπάρκεια. Είναι εσφαλμένη αιτία θανάτου».

Πριν να ξεκινήσει η κατάθεση του κ. Καλόγρηα, κατά την εξέταση του κ. Καρακούκη από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης, ο συνήγορος της, Αλέξης Κούγιας, θέλησε να αναπαραστήσει τον τρόπο που καταλογίζεται στην εντολέα του ότι προκάλεσε ασφυξία στη Μαλένα, κίνηση που κατά την κατηγορία άφησε σημάδια στο πρόσωπο του παιδιού. Η υπεράσπιση αντιτείνει πως τα σημάδια αυτά έγιναν από τη μάσκα κατά την ΚΑΡΠΑ.

Ο κ. Κούγιας έβαλε στη θέση του θύματος την κατηγορουμένη, όταν αρνήθηκε να συνδράμει στην άτυπη αναπαράσταση η συνεργάτιδα του. Ακολούθησε μεταξύ του συνηγόρου, της προέδρου και του κ. Καλόγρηα ο εξής διάλογος:

Κούγιας: Θα το κάνω στην κ. Πισπιρίγκου.

Πισπιρίγκου: Να γυρίσω όπως ήταν η Μαλένα;

Κούγιας: Εδώ όπως είναι το χέρι (το τοποθέτησε ψηλά στη μύτη) μπορώ να κλείσω τη μύτη;

Πρόεδρος: Μην το κάνετε γιατί έχει και ζέστη…

Κούγιας: Όλοι θα το κάνετε. Εδώ κρίνεται η ανθρώπινη ελευθερία. Προσπαθώ να το κάνω με οποιοδήποτε τρόπο.

Μάρτυρας: Είναι εκδορές… (τα σημάδια)

Κούγιας: Είπε κανείς ότι δεν έχει κοκκινίλα;

Μάρτυρας: Αν πάει και το άλλο χέρι κλείνουν οι αεροφόροι.

Κούγιας: Δηλαδή θα διαλέξει αυτόν τον τρόπο;

Μάρτυρας: Ο δράστης δεν διαλέγει, διαλέγει να κλείσει το στόμα... αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.

Κούγιας: Θα πιέζω με όλη μου τη δύναμη στο σημείο που δεν κλείνει;

Μάρτυρας: Αυτό κοιτάει ο δράστης…

Κούγιας: Θα το κάνουν όλοι.

Μάρτυρας: Να προσέξουν να μην πάθουν καμία ζημιά…

Κούγιας: Τι ζημιά να πάθουν, ζημιά έχει πάθει μόνο η κατηγορούμενη. Ξέρετε αν η κατηγορούμενη είχε νύχια;

Μάρτυρας: Αν είχε κάποιος γάντια δεν θα μπορούσε να γίνει.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

