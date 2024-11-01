Ρωσία: Ο δρόμος από τις στέπες στις θερμές θάλασσες

Το skai.gr για να τιμήσει τη μνήμη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες ο γνωστός ιστορικός μιλάει για τον “Κόσμο των Ρως”.

Η αφήγηση επικεντρώνεται στον καθοριστικό ρόλο της Μογγολικής εισβολής και της επιρροής της Χρυσής Ορδής, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ρωσική ταυτότητα και κοινωνία. Η μογγολική κυριαρχία, με τη στρατηγική της επιβολής φόρου υποτέλειας, διαμόρφωσε την πολιτική και κοινωνική δομή της περιοχής για πάνω από τρεις αιώνες, επηρεάζοντας τον τρόπο σκέψης και τη συλλογική συνείδηση.

Ο πόλεμος, η διαρκής απειλή και η εξάρτηση από έναν ξένο κατακτητή ενέτειναν τη ρωσική καχυποψία προς τη Δύση και την ανταγωνιστικότητα προς την Ανατολή. Επιπλέον, η φυσική απομόνωση της χώρας λόγω γεωγραφίας και κλίματος, και η αδιάκοπη προσπάθεια για πρόσβαση στις θερμές θάλασσες, υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, στόχος που διατηρήθηκε και τον 20ο αιώνα.

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

