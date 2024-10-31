Έδειξε χαρακτήρα και έκαμψε την αντίσταση του Σερούντολο με ανατροπή ο Τσιτσιπάς!

Ο Έλληνας τενίστας έχασε στο tie-break το πρώτο σετ από τον Αργεντινό και νούμερο 29 στην παγκόσμια κατάταξη, όμως δεν έχασε την ψυχραιμία του και έβγαλε αντίδραση, κάνοντας την ανατροπή και πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-2)!

Έτσι, πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Paris Masters και πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή της αναμέτρησης του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Αρτούρ Φις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο παίκτες να παίρνουν από ένα love game και με τον Τσιτσιπά να σβήνει δύο break points του αντιπάλου του για το 2-1, ενώ στη συνέχεια αμφότεροι υπερασπίστηκαν με επιτυχία τα σερβίς τους και ο Στέφανος έφτασε μια «ανάσα» από το 1-0 στα σετ, αφού προηγήθηκε με 6-5. Ωστόσο, ο Σερούντολο βρήκε απάντηση ισοφαρίζοντας σε 6-6, ενώ κυριάρχησε στο tie-break, το οποίο κατέκτησε με 7-1 για να πάρει το προβάδισμα πρόκρισης.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και έφτασε κοντά στο break, το οποίο έκανε τελικά στο τρίτο game, για να προηγηθεί με 2-1, ενώ στη εκμεταλλεύτηκε τα εξαιρετικά του σερβίς (7-0 οι άσοι) για να προηγηθεί με 4-2 και με 5-3, ενώ σπατάλησε τρία set points για να κάνει το 6-3, βλέποντας τον αντίπαλό του να μειώνει σε 5-4. Ωστόσο, δεν έχασε τη συγκέντρωσή του και έκανε το 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο σετ, εκεί όπου ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο game, αλλά στη συνέχεια απάντησε με τεσσερα συνεχόμενα κερδισμένα games και δύο breaks, φτάνοντας τελικά με άνεση στο 6-2 και πανηγυρίζοντας τη νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Τα σετ: 6-7 (1-7), 6-4, 6-2

