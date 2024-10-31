Σκηνές... Αποκάλυψης βιώνει η πόλη της Βαλένθια και η ευρύτερη περιοχή της ισπανικής πόλης από χθες μετά και τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, οι οποίες και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 158 νεκρούς...

Για την δραματική κατάσταση που επικρατεί, αλλά και για το πως το έζησε ο ίδιος, μιας και μένει κοντά στη Βαλένθια μαζί με την οικογένειά του, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Κόσμος των Σπορ», ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Φουστέρ.

Τα όσα είπε ο Ισπανός συγκλονίζουν, αφού μίλησε για έναν πραγματικό εφιάλτη, μιας και οι Αρχές βρίσκουν ακόμα άψυχα σώματα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι.

Τα όσα είπε ο Νταβίντ Φουστέρ:

«Η κατάσταση είναι χαοτική. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και αναρωτιόμουν αν όλο αυτό ήταν ένας εφιάλτης, γιατί πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα βρίσκουν άψυχα σώματα, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί αγνοούμενοι.

Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, γιατί ζούμε σε μια περιοχή που βρίσκεται στα βόρεια της Βαλένθια, επομένως αυτή η περιοχή δεν έχει επηρεαστεί όσο οι υπόλοιπες, αλλά αυτή τη στιγμή συστήνουν ακόμα στους ανθρώπους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Να μην παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί πολλοί δρόμοι έχουν επηρεαστεί και γιατί οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρειάζονται τους δρόμους για να κάνουν τη δουλειά τους, για να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αγνοούνται ή που βρίσκονται παγιδευμένοι στα αυτοκίνητα ή τα σπίτια τους.

Στην περιοχή της Βαλένθια έχουμε πολλά προβλήματα από τις πλημμύρες, αλλά κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Τόσο πολύ νερό μέσα σε λίγα λεπτά, σε μόλις 15 λεπτά ήταν χαοτικό. Ποτέ δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Αυτό συνέβη σε εκείνη την περιοχή της Βαλένθια αλλά θα μπορούσε να συμβεί και στη δική μου. Επομένως, φυσικά φοβήθηκα για τους δικούς μου ανθρώπους, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, αλλά τώρα είναι μια λυπηρή στιγμή και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε επειδή πρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας και θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος.

Θυμάμαι όταν είχατε τέτοια προβλήματα επίσης με πλημμύρες. Σκέφτομαι ότι στο μέλλον όλο αυτό θα είναι όλο και πιο συχνό με αυτές τις αλλαγές στο κλίμα. Δεν ξέρουμε πως θα είναι στο μέλλον, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ελπίζω οι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα να επανέλθουν στη ζωή τους όσο το δυνατό πιο σύντομα».

