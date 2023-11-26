Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι απελευθέρωσε έναν όμηρο με ρωσική υπηκοότητα, ο οποίος είχε απαχθεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, «σε απάντηση στις προσπάθειες» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και «την υποστήριξή του στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Η ένοπλη ομάδα είπε ότι η απελευθέρωση ενός Ρώσου πολίτη από τον ελήφθη ως εκτίμηση στην υποστήριξη της Μόσχας στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS να λέει ότι ο όμηρος έχει ήδη παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

«Σε απάντηση στις προσπάθειες του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και σε εκτίμηση της θέσης της Ρωσίας για την υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης. Απελευθερώσαμε έναν κρατούμενο που έχει ρωσική υπηκοότητα», είπε η Χαμάς.

Δύο ομάδες ομήρων, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών, έχουν ήδη απελευθερωθεί και μια τρίτη ομάδα αναμένεται να απελευθερωθεί αργότερα σήμερα, με βάση μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του ισλαμιστικού κινήματος και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο καλεί τακτικά για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας ότι μια διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτεί τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

