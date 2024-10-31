Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,06%, απώλειες 4,77% τον Οκτώβριο

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου, με την αγορά να καταγράφει σημαντικές μηνιαίες απώλειες σε ποσοστό 4,77%. Με πτώση 8,4% έκλεισε ο δείκτης των τραπεζικών μετοχών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.382,68 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.392,41 μονάδες (+0,77%) και κατώτερη τιμή στις 1.378,36 μονάδες (-0,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 149,533 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.094.196 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,925), των ΕΛΠΕ(+2,76%), της Autohellas (+2,71%), της ΕΥΔΑΠ (+2,66%), της Ελλάκτωρ(+2,19%) και της ΔΕΗ (+2,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,68%), της Μυτιληναίος (-2,26%), της Jumbo (-2,00%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.173.855 και 6.704.585 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 29,72 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 40 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +25,93% και Frigoglass +9,62%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) -6,94% και Ιντερτέκ -5,88%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,8000 +1,71%

ALPHA BANK: 1,3795 +0,69%

AEGEAN AIRLINES: 9,9650 +0,35%

VIOHALCO: 5,1500 -0,77%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3000 -1,03%

ΔΑΑ:7,8500 +1,29%

ΔΕΗ: 12,0500 +2,12%

COCA COLA HBC:31,9000 -0,93%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7720 +2,19%

ΕΛΠΕ: 6,9000 +2,76%

ELVALHALCOR: 1,7400 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1800 -0,14%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +2,66%

EUROBANK: 1,8900 -0,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 +2,92%

MOTOR OIL: 19,6400 +1,50%

JUMBO: 24,5000 -2,00%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,0600 -2,26%

ΟΛΠ:27,6500 +1,65%

ΟΠΑΠ: 15,6800 +1,03%

ΟΤΕ: 15,1700 -3,68%

AUTOHELLAS:11,3600 +2,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4380 -0,35%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0200 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,8000 +0,66%

