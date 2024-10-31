Δικαστής της πολιτείας της Πενσυλβάνια δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε μήνυση που επιδιώκει να σταματήσει το δώρο του Έλον Μασκ 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ακρόαση στην Πενσυλβάνια, ο δικαστής Angelo Foglietta είπε ότι θα θέσει την αγωγή σε αναμονή, ενώ ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο εξετάζει εάν θα αναλάβει την υπόθεση.

Η προσπάθεια του Μασκ να αναβάλλει την υπόθεση τον αφήνει ελεύθερο να συνεχίσει να μοιράζει δώρα, επειδή το θέμα πιθανότατα δεν θα επιλυθεί παρά μόνο μετά τις εκλογές της Τρίτης.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος ξοδεύει πολλά για να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ, είχε διαταχθεί να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, αλλά δεν εμφανίστηκε.

Πώς προσπάθησε ο εισαγγελέας της Φιλαδέλεφεια να σταματήσει τον Μασκ

Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας, Larry Krasner, επιδιώκει να αποτρέψει τον Μασκ από τη δωροδοκία ψηφοφόρων, καθώς υπολείπεται λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές και από μια δυνατή, όπως φαίνεται μάχη, μεταξύ του Τραμπ και της Δημοκρατικής Καμάλα Χάρις.

Ο Krasner, ο οποίος υπερασπίστηκε προοδευτικά κίνητρα όταν διεκδίκησε την εισαγγελία της περιφέρειας, κατηγορεί τον CEO της Tesla TSLA.O Μασκ και την επιτροπή πολιτικής δράσης του America PAC, που δημιουργήθηκε από τον ίδιο με την υποστήριξη ορισμένων διακεκριμένων επιχειρηματιών τεχνολογίας για την υποστήριξη της προεδρικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2024. Η κατηγορία είναι ότι σχεδίασαν ένα «παράνομο σχέδιο λοταρίας για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους».

Ο Μασκ έχει δώσει επιταγές 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε τυχαία επιλεγμένα άτομα που υπογράφουν μια αίτηση με την οποία υπόσχονται υποστήριξη για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των όπλων.

Η προσφορά περιορίζεται σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους σε μία από τις επτά πολιτείες που πιθανότατα θα αποφασίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου - Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν.

Ο Μασκ χάρισε το πρώτο 1 εκατομμύριο δολάρια σε ράλι της 19ης Οκτωβρίου στην Αμερική PAC στο Χάρισμπουργκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Η μήνυση του Krasner στις 28 Οκτωβρίου λέει ότι το δώρο πρέπει να σταματήσει επειδή ισοδυναμεί με παράνομη λοταρία που παραβιάζει τους νόμους για την προστασία των καταναλωτών χρησιμοποιώντας παραπλανητική γλώσσα.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες αναφορές, ο Krasner ζήτησε από το δικαστήριο πρόσθετη ασφάλεια για την ακρόαση, λέγοντας ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν μια «χιονοστιβάδα» εμπρηστικών αναρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον του, και ανάρτησαν τη διεύθυνση του σπιτιού του.

Ο Μασκ είπε σε μια κατάθεση ότι η μήνυση του Krasner εγείρει ζητήματα για τα δικαιώματα του λόγου και τις εκλογικές παρεμβάσεις που ανήκουν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας Τζον Σάμερς είπε στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου ότι θα επιδιώξει να επιστρέψει η υπόθεση στο πολιτειακό δικαστήριο. «Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά ζητήματα πολιτειακού δικαίου», είπε.

Ο δικηγόρος του Μασκ, Μάθιου Χάβερστικ, κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι κατονόμασαν τον Μασκ ως κατηγορούμενο για να δημιουργηθεί «ατμόσφαιρα τσίρκου» και είπε ότι δεν πρέπει να υποχρεωθεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο. «Ο κ. Ο Μασκ κατονομάστηκε ως κατηγορούμενος για διαφημιστικό κόλπο», είπε ο Χάβερστικ, υποστηρίζοντας ότι η America PAC πρέπει να είναι η μόνη κατηγορούμενη.

Πόσο νόμιμες είναι οι κινήσεις του Μασκ

Ο Σάμερς είπε ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας πυραύλων SpaceX θα μπορούσε εύκολα να εμφανιστεί εάν είχε την πρόθεση να το κάνει.

«Δεν πρόκειται να μπει σε πύραυλο για να έρθει στη Φιλαδέλφεια - ας είμαστε σοβαροί εδώ», είπε ο Foglietta προκαλώντας τα γέλια στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Στην αγωγή, το γραφείο του Krasner είπε ότι ο Μασκ και η America PAC δεν έχουν δημοσιεύσει σαφείς κανόνες για το δώρο και δεν έχουν πει πώς προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των ψηφοφόρων.

Είπε, επίσης, ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν τα χρήματα του Μασκ «στην πραγματικότητα δεν επιλέγονται τυχαία», αναφέροντας δύο νικητές που παρακολούθησαν δύο συγκεντρώσεις υπέρ του Τραμπ.

Το δώρο εμπίπτει σε μια γκρίζα περιοχή του εκλογικού νόμου και οι νομικοί εμπειρογνώμονες διχάζονται σχετικά με το εάν ο Μασκ θα μπορούσε να παραβιάζει τους ομοσπονδιακούς νόμους κατά του να πληρώνει άτομα για να εγγραφούν να ψηφίσουν.

Ο Μασκ έχει δώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 120 εκατομμύρια δολάρια στην America PAC, σύμφωνα με ομοσπονδιακές αποκαλύψεις, και η ομάδα του έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της δουλειάς που χτυπά την πόρτα για να εξασφαλίσει ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ θα προσέλθουν στην ψηφοφορία.

Ο επιχειρηματίας έγινε ειλικρινής υποστηρικτής του Τραμπ φέτος και έχει προωθήσει τον πρώην πρόεδρο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Οι ερευνητές δήλωσαν την Τετάρτη ότι το Χ ήταν αναποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της αύξησης της εκλογικής παραπληροφόρησης.

Ο Τραμπ με τη σειρά του είπε ότι εάν εκλεγεί, θα διόριζε τον Μασκ επικεφαλής μιας κυβερνητικής επιτροπής αποτελεσματικότητας.

