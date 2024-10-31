Ευλογιά των Προβάτων: Σε ποιες περιφέρειες εφαρμόζονται νέα μέτρα και σε ποιες αίρονται

Μετά την εφαρμογή των δεκαήμερων περιοριστικών μέτρων, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων και με δεδομένα τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά την επικράτεια, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ισχύουν, από 1/11/2024 έως 8/11/2024, τα εξής μέτρα:

- Εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, όπως ορίζονται στον Καν. 687/2020, στις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Επιτροπής, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

- Απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την πάχυνση και την αναπαραγωγή.

- Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων από θερινούς βοσκότοπους με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα αιγοπρόβατα δεν έχουν μετακινηθεί από τη σταυλική εγκατάσταση αποστολής για τουλάχιστον 30 ημέρες, πριν από τη μετακίνηση.

Διενεργείται κλινική εξέταση στα ζώα από επίσημους κτηνιάτρους (του ΥΠΑΑΤ, εποπτευόμενων φορέων και Περιφερειών), εντός 24 ωρών πριν από τη μετακίνηση.

Τα αιγοπρόβατα παραμένουν εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων στον τόπο προορισμού για τουλάχιστον 30 ημέρες, μετά τη μετακίνηση. Κατά το διάστημα αυτό, πραγματοποιείται από επίσημους κτηνιάτρους κλινική επιτήρηση στα ζώα.

Μετά την άφιξή τους, η διαχείριση των αιγοπροβάτων γίνεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιζωοτία της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και την επιζωοτία της ευλογιάς των προβάτων στην περιοχή της κάθε σταβλικής εγκατάστασης.

- Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή μόνο στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν σε περιφέρειες της χώρας που είναι ελεύθερες του νοσήματος, ήτοι στις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Για τις μετακινήσεις προς σφαγή, τα ζώα σφάζονται σε σφαγεία της ΠΕ ή στα πλησιέστερα με τη συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση σφαγεία, βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Οι υπεύθυνοι σφαγείων μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης (χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων).

Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση τροχών μεταφορικών μέσων, πριν από τη φόρτωση, πριν από την εκφόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων, μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών κλπ).

Στις 08/11/2024 θα επαναξιολογηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές τα επιδημιολογικά δεδομένα της επιζωοτίας και θα καθοριστούν στοχευμένες δράσεις για τον έλεγχο και την εκρίζωση του νοσήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

