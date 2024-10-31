Ο Ρουί Βιτόρια έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται αύριο στις 15:30 να παρουσιαστεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το who-is-who του νέου τεχνικού του «τριφυλιού»

Ο Ρουί Κάρλος Πίνο Ντα Βιτόρια, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1970 στην πόλη Αλβέρκα της Πορτογαλίας. Η προπονητική διαδρομή του ξεκίνησε σε αρκετά νεαρή ηλικία, αφού στα 32 του χρόνια ανέλαβε τη Βιλαφρανκέσκ, ομάδα τρίτης κατηγορίας. Έμεινε ενάμισι χρόνο και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2004, εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο της ακαδημίας της Μπενφίκα, αναλαμβάνοντας την Κ19. Στο πόστο αυτό παρέμεινε για μία διετία, ώσπου επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες, για λογαριασμό της Φάτιμα, ομάδας τρίτης κατηγορίας. Με τη συγκεκριμένη ομάδα κέρδισε δύο φορές την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.

Μετά από τέσσερα χρόνια εκεί, είχε έρθει η στιγμή για το επόμενο βήμα. Έτσι το 2010 προσλήφθηκε από την Πάσος Φερέιρα, καθοδηγώντας για πρώτη φορά ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Η πορεία της ομάδας ήταν πολύ καλή, μια και στο Πρωτάθλημα τερμάτισε έβδομη, ενώ στο Κύπελλο έφτασε έως τον τελικό όπου ηττήθηκε από τη Μπενφίκα. Συνεχίζοντας να ανεβαίνει σταδιακά τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, ο Ρουί Βιτόρια προσλήφθηκε από τη Βιτόρια Γκιμαράες το 2011.

Έμεινε τέσσερα χρόνια, διάστημα στο οποίο η Γκιμαράες κατέκτησε ένα Κύπελλο, συμμετείχε σε όμιλο του Europa League και έφτασε έως την 5η θέση της βαθμολογίας.

Το 2015 ήταν η στιγμή για το μεγάλο βήμα. Επέστρεψε στη Μπενφίκα, όμως αυτή τη φορά ως πρώτος προπονητής της κορυφαίας πορτογαλικής ομάδας. Η πρώτη του σεζόν ήταν σχεδόν ονειρεμένη. Έκανε νταμπλ με μία σειρά από ρεκόρ ιστορίας του συλλόγου (συνεχόμενες νίκες, εκτός έδρας νίκες) και θρίαμβο στον τελικό Κυπέλλου (6-2 τη Μαρίτιμο), ενώ έφτασε έως τα προημιτελικά του Champions League (αποκλείστηκε από τη Μπάγερν Μονάχου).

Τη δεύτερη σεζόν πέτυχε τρεμπλ, με εκ νέου κατάκτηση Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, μόνο που αυτή τη φορά κέρδισε και το Σούπερ Καπ, κάτι που τον έκανε δεύτερο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου που πετυχαίνει κάτι τέτοιο! Η τρίτη του χρονιά δεν είχε τόσους τίτλους. Η Μπενφίκα κέρδισε ξανά το Σούπερ Καπ, όχι όμως και τους υπόλοιπους εγχώριους τίτλους. Η σεζόν 2018-19 ξεκίνησε θετικά για τη Μπενφίκα και τον Βιτόρια, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Τον Ιανουάριο του 2019 η συνεργασία των δύο πλευρών διεκόπη, με τον Πορτογάλο τεχνικό να μένει στην ιστορία του συλλόγου ως εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών.

Μία εβδομάδα αργότερα ο Βιτόρια ξεκίνησε συνεργασία με την Αλ Νασρ. Λίγους μήνες μετά η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Την επόμενη σεζόν έφτασε έως τα προημιτελικά του Ασιατικού Champions League. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 η συνεργασία με την Αλ Νασρ λύθηκε κοινή συναινέσει.

Τον Μάιο του 2021 ο Βιτόρια πήγε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας. Εκεί έκανε εντυπωσιακή πορεία στον όμιλο του Europa League, τερματίζοντας πάνω από Νάπολι και Λέστερ, όμως στο πρωτάθλημα η διαδρομή δεν ήταν η αναμενόμενη. Έτσι τον Δεκέμβριο του 2021 έλυσε τη συνεργασία του.

Τελευταίος σταθμός του πριν τον Παναθηναϊκό ήταν η εθνική Αιγύπτου, την οποία ανέλαβε το καλοκαίρι του 2022. Η συνεργασία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τον αποκλεισμό στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.