Ο Αντώνης Σαμαράς δε θα παραστεί στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΟΝΝΕΔ

Την εν λόγω απόφασή του ο πρώην πρωθυπουργός γνωστοποίησε με επιστολή που έστειλε στην ηγεσία της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας

Αντώνης Σαμαράς

Δε θα δώσει το παρών στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΟΝΝΕΔ το προσεχές Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Την εν λόγω απόφασή του γνωστοποίησε με επιστολή που έστειλε στην ηγεσία της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του κ. Σαμαρά εστάλη σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό να επικαλείται τη χρονική μετάθεση της εκδήλωσης, προκειμένου να αιτιολογήσει τον λόγο της απουσίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς δεν έδωσε το «παρών» ούτε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στις 4 Οκτωβρίου, έξω από το ιστορικά γραφεία του κόμματος στην Ρηγίλλης.

Ερωτηματικό παραμένει για το αν θα παραστεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

