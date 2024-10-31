Δε θα δώσει το παρών στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΟΝΝΕΔ το προσεχές Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Την εν λόγω απόφασή του γνωστοποίησε με επιστολή που έστειλε στην ηγεσία της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του κ. Σαμαρά εστάλη σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό να επικαλείται τη χρονική μετάθεση της εκδήλωσης, προκειμένου να αιτιολογήσει τον λόγο της απουσίας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς δεν έδωσε το «παρών» ούτε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στις 4 Οκτωβρίου, έξω από το ιστορικά γραφεία του κόμματος στην Ρηγίλλης.

Ερωτηματικό παραμένει για το αν θα παραστεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Πηγή: skai.gr

