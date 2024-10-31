Ο Φρανθίσκο Μπαϊξάουλι χρειάστηκε δύο ημέρες για να διανύσει μία απόσταση 30 χιλιομέτρων από την εργασία του στην πόλη του Αλφαφάρ, περπατώντας μέσα στις λάσπες, μεταξύ συντριμμιών και κατεστραμμένων αυτοκινήτων, που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 158 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν νεότερο απολογισμό.

Η άφιξή του, με ένα σακίδιο στην πλάτη του, προκάλεσε δάκρυα χαράς στη σύζυγο και τον γιο του, οι οποίοι φοβόντουσαν για τη ζωή του, ειδικά τις πρώτες στιγμές της κακοκαιρίας την Τρίτη.

«Φοβόμασταν πάρα πολύ, διότι ο σύζυγός μου δεν ερχόταν σπίτι και δεν γνωρίζαμε πού βρισκόταν, είδαμε το νερό να πλημμυρίζει τα πάντα και τη στάθμη του να αυξάνεται, βλέπαμε ανθρώπους σε απόγνωση, ορισμένους να τρέχουν για να φθάσουν στα σπίτια τους, τα αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί από τα λασπόνερα στους δρόμους», είπε η σύζυγός του Ανχέλα Μουνιόζ.

«Στη συνέχεια υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση, δεν είχαμε νερό και είχαμε παγιδευτεί εκεί χωρίς να γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε».

Η Ισπανία εξέδωσε σήμερα μία ακόμη προειδοποίηση για καταιγίδες, που αφορά τμήματα της ανατολικής περιφέρειας της Βαλένθιας, όπου η βροχή ενός έτους έπεσε σε μέσα οκτώ ώρες την Τρίτη. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις χτενίζοντας τις πλημμυρισμένες περιοχές και διεξάγοντας έρευνες στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα αναζητώντας αγνοούμενους, μετά τις φονικότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Επιστρέφοντας από το λιμάνι Σαγούντο, ο 53χρονος Μπαϊξάουλι χρειάστηκε να μείνει σε μια συνοικία μόλις 5 χιλιόμετρα από την Αλφαφάρ, «το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορούσα να φθάσω».

«Τηλεφώνησα στη σύζυγό μου και τον γιο μου και γνώριζα ότι ήταν καλά στο σπίτι. Δεν μπορούσα να φθάσω εκεί έως σήμερα», συμπλήρωσε.

Έχοντας επανασυνδεθεί και πάλι και με τη συνοδεία του σκύλου τους, η οικογένεια επιθεώρησε τους κοντινούς δρόμους, όπου ορισμένοι από τους γείτονές τους καθάριζαν τα συντρίμμια.

«Δεν είχαμε νερό έως σήμερα και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τρώγαμε σάντουιτς για δύο ημέρες… τα τρόφιμα στο ψυγείο έχουν σαπίσει και δεν μπορούμε καν να κάνουμε ένα μπάνιο», περιέγραψε η Μουνιόζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.