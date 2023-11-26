Η ανθρωπιστική παύση δεν είναι κατάπαυση του πυρός, λέει Ισραηλινός υπουργός

Ο Υπουργός Υποθέσεων Διασποράς και Κοινωνικής Ισότητας του Ισραήλ λέει ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ανθρωπιστική παύση δεν είναι μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμικάι Τσίκλι είπε στο BBC ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός με μια τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς» και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να καταστρέψει τη Χαμάς «όχι μόνο για χάρη του Ισραήλ αλλά για χάρη της ανθρωπότητας».

Ο Τσίκλι, του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «η ιδεολογία της Χαμάς, που είναι η ιδεολογία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, αυτή η ιδεολογία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορούμε να δούμε πώς αυτό ενέπνευσε τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου, τη σφαγή, τον βιασμό, την βαρβαρότητα, τις οποίες εμπνεύστηκαν από τους εταίρους της Χαμάς σε όλο τον κόσμο».

Ο Αμικάι Τσίκλι επικρίνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, λέγοντας ότι «δεν έχουν κάνει τίποτα για τους ομήρους».

Η ΔΕΕΣ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μπορούσαν να επισκεφθούν τους ομήρους μόνο εάν υπήρχαν συμφωνίες που εγγυώνται την ασφαλή πρόσβαση.



