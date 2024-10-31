Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία βρίσκεται στη διαδικασία συμφωνίας με τη Βόρεια Κορέα για τη μεταφορά «μεγάλου αριθμού πολιτών» προκειμένου να εργαστούν σε ρωσικά εργοστάσια παραγωγής όπλων.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Μόσχα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των βορειοκορεατικών στρατιωτών στον πόλεμο στην Ουκρανία σε δυτικούς συμμάχους του Κιέβου μέσω διαύλων επικοινωνίας υπηρεσιών πληροφοριών, τονίζοντας ότι η Ρωσία δοκιμάζει τη δυτική αντίδραση και θα εμπλέξει περισσότερα στρατεύματα αν η αντίδραση της Δύσης δεν είναι ισχυρή.

Παράλληλα δήλωσε ότι έχει εκπλαγεί από τη «σιωπή» της Κίνας σχετικά με την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο στην Ουκρανία από τη ρωσική πλευρά.

8.000 Βορειοκορεάτες στην Κουρσκ

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν πως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν λάβει «αυτή τη στιγμή» υπάρχουν 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Ρόμπερτ Γουντ.

"Έχω μια πολύ σεβαστή ερώτηση για τον Ρώσο συνάδελφό μου: υποστηρίζει η Ρωσία ότι δεν υπάρχουν στρατεύματα της ΛΔΚ στη Ρωσία;" Ο Wood είπε, αναφερόμενος στο επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας - Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Ο Ρώσος εκπρόσωπος στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας δεν απάντησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

