Χορηγήθηκε δοκιμαστικά στους πρώτους ασθενείς στην Αγγλία νέα αντι-καρκινική θεραπεία

Άρχισε από το νοσοκομείο Χάμερσμιθ του δυτικού Λονδίνου η φάση της κλινικής δοκιμής σε ασθενείς μίας νέας αντικαρκινικής θεραπείας, του εμβολίου mRNA-4359 της Moderna.

Η νέα θεραπεία χρησιμοποιεί γενετικό υλικό που είναι γνωστό ως mRNA (αγγελιοφόρο RNA). Με το εμβόλιο εισάγεται στον οργανισμό του ασθενούς τέτοιο υλικό που περιλαμβάνει κοινούς γενετικούς δείκτες του εκάστοτε καρκινικού όγκου. Σκοπός είναι η «εκπαίδευση» του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα.

«Είναι σαν να δίνουμε στο ανοσοποιητικό σύστημα γραπτές οδηγίες για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των καρκινικών κυττάρων», είπε ο εκ των ερευνητών στη Βρετανία δρ Ντέιβιντ Πινάτο από το Imperial College του Λονδίνου.

Η μέθοδος χρήσης mRNA χρησιμοποιήθηκε και στην παρασκευή εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Η δοκιμή της θεραπείας γίνεται με σκοπό να αποτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτής στην αντιμετώπιση μελανωμάτων, καρκίνου του πνεύμονα και άλλων συμπαγών καρκινικών όγκων σε προχωρημένο στάδιο.

Ο πρώτος ασθενής που έλαβε το εμβόλιο ήταν τον Οκτώβριο ένας 81χρονος από το Σάρεϊ με κακοήθες μελάνωμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί με τις προηγούμενες θεραπείες.

Ο δρ Πινάτο σημείωσε ότι οι δοκιμές είναι ακόμα στα πρώιμα στάδια και ότι θα μπορούσε να πάρει χρόνια μέχρι η θεραπεία να είναι ευρέως διαθέσιμη σε καρκινοπαθείς.

Αλλά στάθηκε στη σημασία των δοκιμών ώστε να αναπτυχθούν θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες και με μεγαλύτερη ακρίβεια στη στόχευση του καρκίνου.

Όπως επισημαίνει ο Observer, πρόσφατα μια σειρά νέων αντικαρκινικών εμβολίων έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται από ερευνητές ανά τον κόσμο.

Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις εξατομικευμένες ανοσοθεραπείες, που έχουν ως βάση γενετικό υλικό του ασθενούς από τον όγκο τους και τις θεραπευτικές ανοσοθεραπείες όπως η μέθοδος mRNA που δοκιμάζεται στο Λονδίνο, οι οποίες στρέφονται κατά ενός συγκεκριμένου τύπου καρκίνου κάθε φορά με βάση τους κοινούς γενετικούς δείκτες.

Το καινούριο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών ονομάζεται Mobilize έχει ως βασικό στόχο να διαπιστώσει αν αυτή η θεραπεία mRNA είναι ασφαλής και ανεκτή από τον οργανισμό ασθενών με καρκίνο του πνεύματος ή του δέρματος και κατά πόσο όντως μπορεί να συρρικνώσει τους καρκινικούς όγκους.

Σε κάποιους ασθενείς η θεραπεία θα χορηγείται χωρίς άλλα φάρμακα και σε άλλους συνδυαστικά με το αντικαρκινικό φάρμακο pembrolizumab.

Σε πρώτη φάση στη δοκιμή θα συμμετάσχουν 40-50 ασθενείς σε Βρετανία, Ισπανία, ΗΠΑ και Αυστραλία.

