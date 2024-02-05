Αντιμέτωπος με την πρώτη πρόταση μομφής ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη πρόταση μομφής στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, χωρίς μεγάλους κινδύνους παρά το γεγονός ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε από το σύνολο των αριστερών παρατάξεων. Δεν έχει καμία σχεδόν πιθανότητα να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 289 ψήφους για να ανατρέψει την κυβέρνηση, αφού η δεξιά και η ακροδεξιά δεν έχουν την πρόθεση να την υποστηρίξουν.

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον τόνο των συζητήσεων κατά την συνεδρίαση και την απάντηση του 34χρονου πρωθυπουργού, μόλις πριν αναχωρήσει για την Γερμανία όπου θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Ολαφ Σολτς.

Η αριστερά κατηγορεί τον πρωθυπουργό, ο οποίος διορίσθηκε τον Ιανουάριο από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ότι δεν ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την ομιλία των προγραμματικών δηλώσεων την περασμένη Τρίτη.

Κατηγορεί επίσης τον Γκαμπριέλ Ατάλ για «πόλεμο κατά των φτωχών» με τις ανακοινώσεις του σχετικά με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την μεταβολή των ρυθμίσεων σχετικά με την κοινωνική κατοικία.

Την περασμένη Τρίτη στην Εθνοσυνέλευση, πολλοί ομιλητές επέκριναν την χρυσή νεότητα του νέου πρωθυπουργού και την εκπαίδευσή του στις σχολές της γαλλικής ελίτ.

«Υπερασπίζεστε την Γαλλία στο rond-point του Σανζ Ελιζέ», του είπε ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής ομάδας Μπορίς Βαλό.

Η οργή των αγροτών, που κυριάρχησε στην γαλλική επικαιρότητα με τα μπλόκα των τρακτέρ σε ολόκληρη την Γαλλία επί πολλές ημέρες μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, θα είναι ένα ακόμη θέμα της σημερινής συζήτησης επί της πρότασης μομφής.

Στην ακροδεξιά, η Μαρίν Λεπέν άφησε να εννοηθεί ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές της παράταξης της δεξιάς Les Républicains (LR).

«Είμαστε στην αντιπολίτευση, δεν είχαμε καμία πρόθεση να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά να ψηφίσουμε την πρόταση μομφής πριν ακόμη ξεκινήσει η κυβέρνηση ούτε αυτό μας φαίνεται σοβαρό», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των LR Ολιβιέ Μαρλέξ.

Ετσι σήμερα ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα έχει μία πρώτη γεύση μίας διαδικασίας πρότασης μομφής, κάτι που είχε γίνει ρουτίνα για την προκάτοχό του Ελιζαμπέτ Μπορν που βρέθηκε αντιμέτωπη με 31 προτάσεις μομφής κατά την διάρκεια της θητείας της και μία φορά, τον Μάρτιο 2023, βρέθηκε μόλις εννέα ψήφους μακριά από την έγκρισή της εν το μέσω της πολιτικής θύελλας που είχε προκαλέσει η πολύ αντιδημοφιλής συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

