Οργισμένο το Χόλιγουντ για την απαγόρευση των αμβλώσεων – Ντάνι ντε Βίτο: Ανώτατο Δικαστήριο του κ…ου

Οργισμένο εμφανίζεται το Χόλιγουντ, ή τουλάχιστον η πλειονότητα των καλλιτεχνών του Χόλιγουντ, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.



Ορισμένες από τις αντιδράσεις:



Τέιλορ Σουίφτ



Η σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, ανέβασε στο Twitter τη δήλωση της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα, τονίζοντας: «Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που είμαστε εδώ - που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας απογύμνωσε από αυτό».

I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

Μαρκ Ράφαλο



Ο γνωστός ως «Χαλκ» ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο δήλωσε αιχμηρά στο Twitter ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει «μετατραπεί σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς».

«Αυτό το έθνος ιδρύθηκε με τη διάκριση μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πλέον καταστεί παράνομο με την καταστροφή αυτής της διάκρισης και μετατράπηκε σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις ιδρυτικές αρχές του έθνους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

This nation was founded on the separation between church & state. The Supreme Court has now been made illegitimate by destruction of that separation & turned into a political organ of the religious right. We are going to have to fight for the founding principals of our nation. https://t.co/77FRVp0Ci0